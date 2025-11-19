Era digital impulsa transformación hacia una Costa Rica más competitiva

La Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) y la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom) llevaron a cabo el VI Foro de Telecomunicaciones: Impulso hacia una Costa Rica digital y competitiva, un espacio de diálogo que reunió a líderes del sector público y privado para analizar los retos y oportunidades de la transformación digital en el país.

Durante la jornada, las charlas On Focus Talks ofrecieron un panorama integral sobre los avances y prioridades tecnológicas para el sector productivo. Los espacios profundizaron en automatización empresarial, conectividad inclusiva, seguridad de la información, inteligencia artificial y 5G, además de perspectivas estratégicas sobre ciberseguridad y el papel de la IA en la toma de decisiones.

El panel de candidatos presidenciales, en el que participaron José Aguilar, Claudia Dobles, Eliécer Feinzaig, Juan Carlos Hidalgo y Natalia Díaz, evidenció la relevancia del Foro como espacio de diálogo multisectorial con impacto nacional. Al integrar visiones políticas con perspectivas técnicas y empresariales, el evento permitió proyectar una hoja de ruta compartida sobre cómo la transformación digital, la infraestructura 5G y la ciberseguridad deben consolidarse como prioridades de Estado. Estos elementos son fundamentales para garantizar el desarrollo sostenible, atraer inversión extranjera directa y cerrar brechas de inclusión tecnológica. El intercambio de ideas también ofreció insumos valiosos para enriquecer la formulación y actualización de la política pública que requerirá la industria.

Para AmCham, estos espacios resultan esenciales para fortalecer el ecosistema empresarial y promover decisiones estratégicas basadas en información oportuna. La articulación entre sectores permite identificar oportunidades, reducir brechas y avanzar hacia un entorno más competitivo, preparado para responder a las demandas de la economía digital.

“Hoy más que nunca, la tecnología define nuestra competitividad. No se trata solo de adoptar herramientas digitales, sino de transformar la forma en que tomamos decisiones, innovamos y nos conectamos con el mundo. La inteligencia artificial, la conectividad 5G y la ciberseguridad son ejes estratégicos para el crecimiento de nuestras empresas y para atraer