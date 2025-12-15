Época de fin de año afecta emocionalmente a personas en búsqueda de empleo

La presión social por “cerrar el año cumpliendo metas” y la comparación con otras personas puede aumentar sentimientos de fracaso o baja autoestima.

Aunque diciembre suele asociarse con celebración y cierre de ciclos, para muchas personas que están desempleadas o que desean un cambio laboral, esta época puede intensificar emociones como frustración, ansiedad y desesperanza.

Así lo explica Jimena Sánchez, representante del Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) y orientadora laboral de la Agencia Nacional de Empleo (ANE), quien advierte que el impacto emocional de estas fechas puede frenar los avances en la búsqueda de empleo si no se atiende adecuadamente.

“Es bastante común que, hacia finales de año, las personas que buscan empleo o desean un cambio laboral experimenten frustración y emociones negativas. Esto genera además tristeza, presión económica e incluso parálisis en la toma de decisiones”, señala Sánchez.

Según la orientadora, muchas personas asumen que diciembre no es un buen momento para buscar empleo; sin embargo, el mercado laboral costarricense muestra una dinámica distinta. Aproximadamente un tercio de las empresas sí realizan contrataciones entre finales e inicios de año, especialmente en sectores como comercio y servicios, que continúan siendo los más activos según datos del IICE-UCR y del INEC.

“Más que el momento, lo que realmente marca la diferencia es la manera en que la persona gestiona su búsqueda activa y proyecta su marca personal, tanto presencial como digital, como la participación en ferias de empleo, el uso de plataformas digitales y la construcción de redes de contacto (networking), son factores clave para incrementar las oportunidades laborales”, subraya la representante del CPO.

Estas épocas suelen intensificar sentimientos de frustración o desesperanza porque socialmente se perciben como momentos de cierre y evaluación personal. Muchas

personas revisan las metas que lograron durante el año y si no alcanzaron el empleo o el cambio laboral que esperaban, pueden sentirse rezagadas o compararse con quienes sí lo lograron.

Además, el fin de año incrementa las presiones económicas y familiares, lo cual puede dar la sensación de urgencia. Todo esto genera un impacto emocional que es totalmente comprensible y que debe abordarse con acompañamiento, planificación y una visión más realista del proceso de búsqueda laboral.

Entre las señales más visibles de que una persona que se encuentra en esta situación requiere ayuda, están:

– Pérdida de motivación

– Sensación constante de fracaso

– Baja autoestima

– Dificultad para tomar decisiones

– Ansiedad ante cualquier oportunidad laboral.

También es una alerta cuando la persona deja de aplicar a vacantes, evita revisar su correo o siente que no tiene las capacidades para aplicar. Estas señales muestran que la búsqueda de empleo o cambio del mismo no solo es un proceso técnico, sino también emocional.

El CPO brinda las siguientes recomendaciones para quienes se encuentran en esa situación:

1. No enfrentar el proceso en soledad

Existen servicios gratuitos, presenciales y virtuales, brindados por personas orientadoras laborales. La Agencia Nacional de Empleo (ANE) cuenta con un Centro de Contacto atendido por 15 profesionales, además de las unidades regionales con 10 personas expertas, que también ofrecen atención presencial para quienes así lo requieran.

Desde la orientación laboral se brinda un acompañamiento integral, utilizando herramientas que abordan temas como motivación, autoconocimiento, competencias, toma de decisiones y análisis del entorno laboral.

2. Revisar y actualizar el currículo

Ajustarlo a los perfiles laborales actuales y destacar competencias clave.

3. Trabajar la marca personal

Tanto en el currículo como en plataformas digitales y redes profesionales.

4. Reflexionar sobre las habilidades y analizar el mercado laboral

Identificar brechas y considerar cursos cortos o capacitaciones que fortalezcan el perfil.

5. Mantener y ampliar redes de contacto (networking)

Conversar con personas del sector, participar en ferias de empleo y reactivar conexiones previas.

Las personas profesionales en Orientación afirman que el receso de fin y principio de año permite bajar los niveles de estrés, recuperar energía y tomar distancia de la presión que genera la búsqueda laboral. Cuando una persona se permite descansar, mejora su claridad mental, su capacidad para tomar decisiones y su motivación.

Además, la desconexión ayuda a equilibrar expectativas y a retomar el proceso con una perspectiva más realista y saludable. En muchos casos, el inicio de año se afronta con mayor serenidad, enfoque y disposición para continuar con la búsqueda de oportunidades, clarificando las metas.