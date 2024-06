Enio Arroyo es el primer artista costarricense en exponer en el famoso barrio Tribeca de Nueva York

En febrero además ganó la residencia Martín and Lorraine Kaminsky, en la ciudad de New Jersey, EE.UU.

Por Revista Summa

El talentoso artista oriundo de Nicoya Guanacaste, Enio Arroyo Gómez, es el primer costarricense en exponer su trabajo en la galería On The Fringe Gallery, en el famoso barrio Tribeca ubicado en Nueva York, EE.UU. que se llevará a cabo del 10 al 16 de julio, 2024.

La exposición individual de Enio contendrá obras de múltiples series desde el año 2016 hasta el 2024, incluyendo “Brotes”, que en el año 2016 expuso en la Galería Nacional del Museo Nacional de Costa Rica y está compuesta por 350 piezas, 15 de las cuales fueron adquiridas para la colección permanente de dicho Museo.

Las obras de arte se exhibirán en orden cronológico, de las más antiguas a las actuales y guiará a los visitantes a través de sus creaciones, mientras que explora el proceso creativo y los temas artísticos, como por ejemplo los de la serie Goroff, que se centra en la máscara social y el lugar en la sociedad. Otros provienen de su serie “Meistrel”, que entrelaza exploraciones de la psique humana con extensos estudios de paletas de colores, inspirado en la cerámica mesoamericana, que se encuentra en Centroamérica y el Caribe.

Su viaje y carrera como pintor comenzó en el año 2007, durante una residencia teatral en la Universidad de las Artes de Utrecht Países Bajos, rodeado de mucha creatividad y se inspiró participando en una exposición colectiva organizada por esta Universidad.

La carrera artística ha sido principalmente activa en América Latina, se formó como escultor y escenógrafo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) en Argentina. Es un pintor autodidacta que se inspira en su vida personal y extensas lecturas de psicología, sociología, filosofía, ficción y estudios investigativos.

Sobre su residencia Martín and Lorraine Kaminsky ganada este año

En febrero de 2024, Enio obtuvo la residencia Martín and Lorraine Kaminsky en el Centro Cultural Mana Contemporary, ubicado en la ciudad de New Jersey, fue seleccionado entre muchos artistas postulantes para obtener dicha residencia. Según Arroyo “entrar al distrito artístico de New Jersey, es como un acceso al mercado de arte de Nueva York, este es el impacto que tiene el haberme ganado esta beca”, agregó.

Tres grandes ventajas para el artista de tener esta residencia, es que le permite trabajar desarrollando un tema específico durante 3 o 4 meses, también que lo posibilita para que diferentes galeristas y coleccionistas visiten su exposición y tercero, que genera vínculos con el ayuntamiento de New Jersey, por lo que se genera un impacto a nivel local y educativo muy importante.

Enio sólo pinta desde su imaginación, creando mundos que son estrictamente suyos, donde transporta a sus caprichosas imágenes surrealistas e imaginarias que a veces parecen casi ingenuas e infantiles.

“Con mi arte puedo profundizar en el subconsciente de una manera muy sutil, porque proviene de un lugar muy sincero y personal que no me preocupa si provoco alegría, tristeza, miedo, ira, alusinación, vergüenza, o una mezcla de todos ellos”, concluyó.

Tribeca ubicado en el corazón de Nueva York, es un barrio elegante y codiciado por famosos, que en la última década se ha convertido en un destino que atrae amantes del arte; sus edificios históricos son la antesala de espacios creativos y culturales.