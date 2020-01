Engaño a través de WhatsApp ofrece falso cupón gratuito de US$5.000

ESET siempre recomienda a los usuarios verificar los certificados de las páginas en las cuales añaden datos personales.

Por Revista Summa

ESET, compañía líder en la detección proactiva de amenazas, alerta sobre un nuevo phishing vía WhatsApp que suplanta la identidad de una popular plataforma de compra y venta de productos online con el objetivo de engañar a los usuarios al hacerles creer que están regalando cupones gratuitos, y así robar su información financiera.

El mensaje que está circulando ofrece supuestos cupones por valor de $5.000 como parte de la celebración del aniversario de la empresa. Cabe destacar también que ESET confirmó la existencia de la misma campaña ofreciendo cupones gratuitos, pero suplantando la identidad de dos conocidas marcas de supermercados.

Lo primero que se aprecia es el uso del nombre de la empresa cuya identidad es suplantada como parte del nombre del dominio en la URL a la que se invita a ingresar. En este caso, los responsables detrás de este engaño utilizan el dominio completo como parte de la composición de la URL registrada y de esta manera buscan engañar a usuarios desprevenidos que no presten atención a la URL completa.

El dominio real de un sitio se encuentra a la izquierda del identificador final, esto no es más que lo último que aparece antes de los posibles .com, .com.ar, .br, .club (como es este caso), etc. En este caso, el dominio es www.xxxxxxxxxxre.com-xxxxx.club, por ende, el dominio real registrado es com-xxxxx.club.

“Al igual que en el mensaje inicial que llega a través de WhatsApp, llama la atención la atemporalidad de la oferta, ya que estas campañas. En caso de ser reales, suelen incorporar la fecha a la que hacen referencia, o bien hasta cuando están vigentes. Este es otro aspecto al que deberían prestar atención los usuarios a la hora de recibir este tipo de invitaciones.”, menciona Luis Lubeck, Especialista en seguridad informática de ESET Latinoamérica.

Una vez que verifican que la víctima cumplió con el requisito de compartir con sus contactos el mensaje, continúa el engaño. A partir de este paso, la obtención del cupón se reduce al “azar” y elegir la supuesta caja que contiene el prometido premio. “Habiendo analizado el engaño desde diferentes dispositivos y a lo largo de distintas horas, ESET identificó que la cantidad de cupones disponibles no se modificó y que en las pruebas realizadas siempre se ganó, sin importar la caja seleccionada.”, asegura Lubeck.

Así como ESET siempre recomienda a los usuarios verificar los certificados de las páginas en las cuales añaden datos personales, en este caso también se trata de servidores no seguros. Haciendo clic en el botón de información a la izquierda de la URL, se puede comprobar. Este punto debería hacer desistir al usuario en su deseo de querer avanzar con el ingreso de información personal en cualquier sitio.