Enerwire participará en CONCAPAN 2025 en San Salvador

Como líder regional en conductores eléctricos, Enerwire aprovechará CONCAPAN 2025 para reafirmar su liderazgo, mostrar su capacidad innovadora y fortalecer su presencia en Centroamérica y el Caribe.

Por Daniel Rosales

Enerwire, líder centroamericano en la fabricación de conductores eléctricos, anunció que será patrocinador oficial de la 43.ª Convención de Centroamérica y Panamá (CONCAPAN 2025), uno de los encuentros más relevantes para la ingeniería y la alta tecnología en la región. La actividad se celebrará del 26 al 28 de noviembre de 2025 en el Hotel Hilton de San Salvador y reunirá a más de 500 profesionales de toda Centroamérica y el Caribe.

Bajo el lema “Territorio Enerwire: una región que se expande”, la empresa aprovechará su papel como anfitrión para reforzar su liderazgo regional, presentar innovaciones y compartir su visión sobre el futuro de la manufactura eléctrica en un contexto marcado por la aceleración tecnológica.

Rodrigo O’Byrne, CEO de Enerwire, expresó que la compañía vive un momento clave “Nos sentimos honrados de recibir en casa a la comunidad de profesionales de ingeniería y alta tecnología de toda la región. CONCAPAN 2025 será la capital del Territorio Enerwire: un espacio donde mostraremos cómo una empresa salvadoreña ha escalado al liderazgo regional al cumplir con los estándares más exigentes del mundo. La calidad es nuestro sello y la expansión es nuestra meta”, afirmó.

Un encuentro para el futuro

La edición XLIII de CONCAPAN girará en torno a la Cuarta Revolución Industrial, con especial énfasis en inteligencia artificial, automatización avanzada, ciberseguridad y energías renovables. Para Enerwire, participar de este espacio no solo significa aportar conocimiento técnico, sino también destacar el papel que la industria eléctrica juega en la transformación digital y energética de la región.

Durante los tres días del congreso, la empresa tendrá un stand interactivo inspirado en el concepto Territorio Enerwire, donde presentará soluciones en conductores de cobre, aluminio y bimetálicos, además de una experiencia inmersiva para los asistentes. Voceros y ejecutivos ofrecerán charlas sobre tendencias globales y los estándares internacionales UL y NEC, áreas en las que la compañía se ha posicionado como referente.

Enerwire ha logrado consolidarse como la marca líder en cables eléctricos en Centroamérica y el Caribe, impulsada por su visión de expansión y una apuesta constante por la innovación. Tras su proceso de rebranding en 2020 y la alianza estratégica con Copperweld, la empresa ha extendido su presencia hacia Estados Unidos y mercados del Caribe, con productos certificados bajo las normativas más estrictas.

Parte de su estrategia de crecimiento incluye la construcción de una nueva planta en San Luis Talpa, La Paz, un proyecto valorado en más de US$50 millones que fortalecerá su capacidad productiva y exportadora. La obra generará empleos locales y posicionará a El Salvador como un punto estratégico en la supply chain eléctrica de la región.

Actividades para medios y asistentes

Durante el congreso, Enerwire ofrecerá diversas dinámicas: