Energyear Centroamérica celebra su edición 2025 en Panamá

Por Revista Summa

En el marco de su consolidación como el principal encuentro de networking del sector energético en la región, Energyear celebró una nueva edición de Energyear Centroamérica 2025 en el Hotel RIU Plaza Panamá, un evento que reunió a autoridades, líderes empresariales, académicos y más de 400 asistentes de países como Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador.

Este espacio se ha consolidado como una plataforma única para compartir conocimiento, impulsar la innovación y fortalecer las relaciones profesionales en el sector energético renovable de Centroamérica. Durante la jornada, se abordaron temas clave como la transición energética, el autoconsumo, las inversiones estratégicas, el almacenamiento y los marcos regulatorios que definen el presente y futuro de la región.

Energyear Centroamérica 2025 contó con la participación de representantes de los principales organismos, asociaciones y empresas del sector, así como con la presencia de destacados expertos internacionales como Juan Fernando Castro, Viceministro de Energía de Guatemala o Lisnely Valdés, Directora de Electricidad de la Secretaría de Energía de Panamá. Con más de 40 sponsors y colaboradores, el congreso reafirma su rol como punto de encuentro estratégico para el desarrollo energético de la región.

El evento incluyó paneles especializados, ponencias magistrales y espacios de networking, potenciados a través de la APP exclusiva de Energyear, que permitió a los asistentes agendar reuniones, identificar contactos de interés y acceder a contenidos en streaming.

“Energyear Centroamérica representa el compromiso de nuestra organización con el crecimiento sostenible del sector. Cada año reforzamos nuestro papel como puente entre empresas, gobiernos y sociedad, impulsando las energías renovables como motor de transformación en la región”, destacó Iván Ledesma, CEO de Energyear.

La celebración de Energyear Centroamérica 2025 no solo honra el compromiso de la organización con la excelencia y el conocimiento, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades de colaboración para seguir transformando el panorama energético en Latinoamérica y el Caribe.