En tiempos de COVID-19: 6 consejos para enfrentar una entrevista virtual de trabajo

Los expertos en recursos humanos deben gestionar y optimizar su tiempo, por ello por lo que una de las maneras más comunes de buscar candidatos es a través de: LinkedIn, portales de empleo y redes sociales.

Por Revista Summa

Ante la situación global por el COVID-19, medidas como el distanciamiento social hacen que las empresas deban readaptar sus procesos, entre ellos, el de reclutamiento, de manera tal que se pueda hacer remoto, eficiente y eficaz.

Para el 2019, el estudio de ManpowerGroup “Preferencia de los candidatos”, reveló que solo el 22% de los solicitantes de trabajo en Centroamérica había participado en una feria de empleo virtual, práctica que ante la realidad de hoy día podría tomar mayor relevancia.

“En capital humano, específicamente en el tema de reclutamiento, las compañías tienen que ir ajustando las dinámicas e implementar las entrevistas virtuales. En esta modalidad, los candidatos enfrentan el reto de sacar el máximo provecho del espacio sin tener contacto físico con el entrevistador, lo que ya de por sí lo hace una experiencia distinta” indicó Alexandra Montero, Gerente de Reclutamiento de ManpowerGroup Costa Rica.

Para implementar esta forma de entrevista, los expertos utilizan recursos de interacción online como Skype, Microsoft Teams o Zoom, los cuales de forma gratuita o a través de una licencia empresarial permiten realizar este tipo de contacto. ManpowerGroup informa que incluso, en Estados Unidos, han realizado entrevistas a través de redes sociales como Instagram.

“Esta modalidad de entrevista no es nueva, ya que grandes empresas transnacionales las suelen utilizar. Si bien es cierto, muchas de las reglas de la entrevista de trabajo convencional son perfectamente ajustables a esta otra metodología, lo cierto es que la virtual cuenta con particularidades que merecen atención” añadió Montero.

Prepárese. ManpowerGroup, empresa que brinda soluciones de capital humano a nivel global, puntualiza los siguientes 6 consejos para que los candidatos puedan enfrentar estas entrevistas con éxito:

Asegúrese de contar con los recursos necesarios antes de la entrevista: consulte al entrevistador cuál plataforma utilizarán, asegúrese de tener la última versión del programa y conéctese a una red con rendimiento eficiente que evite las interrupciones de conexión. No olvide probar y ajustar el sonido: micrófono y altavoz, la cámara del dispositivo que utilizará y mantenga cargado el equipo.

Configure su usuario y fotografía de la plataforma: en algunas ocasiones se utiliza la cuenta de Skype que hace tiempo no se abría, por lo que puede aparecer un nombre de usuario o fotografía de perfil inapropiada. “La entrevista es una oportunidad de oro que no se debe desaprovechar. Aún en 2020, vemos hojas de vida con fotografías en vestidos de baño o sin camisa. Esto no tiene nada de malo para nuestras redes personales y círculos sociales, pero cuidar esos simples detalles a la hora de una entrevista profesional es una excelente práctica que habla muy bien de sí mismo” comentó Montero.

Escoja una locación y vístase como lo haría para una entrevista convencional: no es necesario tener un espacio lujoso, basta con un espacio ordenado y con un fondo plano que no sea muy expuesto a ruidos externos y que cuente con buena iluminación. “La vestimenta debe ser acorde a lo que se busca. Las primeras impresiones siguen siendo vitales y al menos para la parte de arriba, recomendamos utilizar una camisa o una blusa” expresó Montero

Infórmese de la empresa y la vacante a cubrir: como usualmente se haría para una entrevista presencial, conozcapreviamente el puesto, la compañía y las razones por las que aplicó. Para un entrevistador es muy fácil identificar a los candidatos preparados y a los que no lo han hecho.

Practique su presentación y cuide el lenguaje corporal: identifique capacidades y habilidades propias y maximícelas. Salude al entrevistador con una forma convencional y respetuosa. Contar con una postura adecuada, controlar gestos y movimientos y mantener el contacto visual en todo momento le ayudará. “Es importante revisar el lenguaje corporal y tratar de no acelerarse por los nervios” concluyó Montero.

Por último, sea puntual en la entrevista: es primordial que no deban esperar a que usted se conecte. Trate de hacerlo unos 5 minutos antes de la hora pactada, así mostrará interés y respeto.

Hoy más que nunca mantener y sacar provecho de las redes sociales y plataformas de empleo para proyectarse ante posibles trabajos es crucial. Mantener los perfiles de Twitter, Facebook o LinkedIn actualizados y con actividad le favorecerá.

“En el último estudio de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup mencionamos que en términos generales Costa Rica reflejaba una expectativa de contratación positiva. Para nadie es un secreto que la situación con el COVID-19 demanda reestructuras y cambios, pero lo más importante es que, siendo empleado o empleador, esto se tome como una situación retadora y de oportunidades de transformación y evolución” comentó Natalia Severiche, Gerente País de ManpowerGroup Costa Rica.