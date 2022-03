Empresas tecnológicas apuestan a la inversión en la educación, una industria que crece 7,7% en América Latina

A través de ONE (Oracle Next Education), la empresa pretende formar de manera gratuita a 20 mil profesionales en tecnología en Latinoamérica, contribuyendo así a combatir el desempleo en la región.

Por Revista Summa

La pandemia de Covid-19 impactó directamente en varias áreas, acelerando la expansión del sector tecnológico a nivel mundial. En línea con esto, la OCDE prevé que para 2030, el 80% de los puestos de trabajo estarán vinculados a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Estas son buenas noticias considerando que más de 26 millones de personas en América Latina perdieron sus empleos producto de la pandemia, la mayoría de ellos mujeres. Por otro lado, según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), el área de ciencia y tecnología es la que genera más oportunidades.

Sin embargo, la falta de educación está impidiendo que las personas aprovechen al cien por ciento estas oportunidades. Un problema que se agrava con la pandemia, ya que como consecuencia de las medidas de distanciamiento social para combatir el Covid-19, cerca de 180 millones de niños y jóvenes tendrán pérdidas notables en el aprendizaje escolar que les dificultará su inserción en el mercado laboral en el futuro, según Unicef. También preocupa la desigualdad de género, ya que las mujeres no están representadas en áreas conocidas como “obras del futuro”. Actualmente, solo el 14% de las oportunidades en servicios de internet están ocupadas por mujeres y el 20% son ingenieras.

Nunca se necesitó invertir tanto en tecnología y en educación como ahora, porque a pesar de que el área se está expandiendo en América Latina, el 48% de las vacantes laborales no se pueden cubrir por falta de profesionales calificados. Considerando este escenario, Oracle creó ONE (Oracle Next Education), un programa gratuito de tecnología para la formación de personas, que tiene como objetivo reducir la falta de profesionales cualificados en tecnología, para que puedan superar el desempleo en el futuro, contribuyendo al sector.

“En Oracle estamos comprometidos a reducir la desigualdad digital en Latinoamérica, tanto para democratizar el acceso a la tecnología, como para brindar educación y, en consecuencia, oportunidades de empleo” comentó Luiz Meisler, vicepresidente ejecutivo de Oracle Latam.

A través de esta iniciativa, especialmente para personas mayores de 18 años sin opciones de acceso a educación superior, habrá más de 20,000 programadores y programadoras junior en América Latina a fines de 2022, listos para postular a las oportunidades laborales que puedan ofrecer las empresas socias de ONE y otras del mercado. “Es una gran oportunidad para personas que por su situación socioeconómica necesitan buscar capacitación gratuita y poder acceder a empleo de manera rápida en un área en expansión a nivel mundial y que necesita profesionales calificados. Todavía tenemos mucho que lograr para una sociedad más inclusiva, pero este es un primer paso para muchos apasionados por la ciencia, la tecnología y la innovación, como nosotros”, dice Gabriel Vallejo, vicepresidente de marketing para Oracle Latinoamérica.

Con 925,2 millones de habitantes distribuidos en 35 países, América Latina tiene un gran potencial para el desarrollo de la fuerza laboral. Durante los últimos cinco años, las oportunidades laborales en TI en la región han crecido aproximadamente el doble de rápido que en los Estados Unidos. Se estima que en 2025 habrá demanda de 3,5 millones de profesionales especializados en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en inglés) para América Latina, principalmente en México, Río de Janeiro, Bogotá, Santiago y São Paulo.