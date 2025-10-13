Empresas mexicanas en Costa Rica superaron ventas por encima de los US$5.300 millones

Más de 100 empresas mexicanas en Costa Rica generan 26.387 empleos directos y 94.000 indirectos.

Por Revista Summa

La Cámara de Comercio México–Costa Rica (CICOMEX) conmemora el 30 aniversario de la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, un hito histórico que marcó el inicio de una nueva era de cooperación, crecimiento económico y fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El TLC, firmado en 1994 y vigente desde el año siguiente, fue el primer acuerdo comercial que Costa Rica suscribió con un país fuera de Centroamérica. Esta decisión visionaria abrió las puertas a la diversificación de mercados y sentó las bases para que el país se posicionara como un socio estratégico en la región. Entre los aportes fundamentales del TLC México – Costa Rica encontramos:

Impulso al comercio bilateral: Desde su entrada en vigor, el comercio de bienes entre ambos países ha crecido significativamente, generando oportunidades para exportadores e importadores en sectores clave como alimentos, manufactura, dispositivos médicos, tecnología y servicios. Atracción de inversión extranjera: México se ha consolidado como uno de los principales inversionistas en Costa Rica, contribuyendo a la creación de empleos de calidad y al desarrollo de encadenamientos productivos locales. Fortalecimiento de la integración regional: Este tratado abrió el camino para la ampliación de la red de acuerdos comerciales de Costa Rica y fue un precedente clave para la consolidación del Tratado de Libre Comercio Único entre Centroamérica y México, en vigor desde 2013.

“Este aniversario no solo nos invita a celebrar tres décadas de cooperación, sino también a reflexionar sobre cómo el comercio internacional ha sido una palanca de desarrollo para Costa Rica. El TLC con México abrió puertas, generó confianza y proyectó al país hacia nuevos mercados”, destacó Rosa María Morales Rojas, presidente de CICOMEX.

VI Estudio del Impacto de la inversión Mexicana en Costa Rica

Como parte de las celebraciones, se presentó la sexta edición del Estudio del Impacto de la Inversión Mexicana en Costa Rica. Investigación que confirma los buenos réditos de dos países que comparten una larga historia política, cultural y económica.

Entre los datos relevantes que señala el informe, está que el 95% de empresas del estudio cuentan con planes de crecimiento para el 2026 y 2027, además que las empresas mexicanas en el país superaron ventas por encima de los $5,300 millones.

“La inversión de México en Costa Rica refleja el fortalecimiento constante de una relación comercial diversa, complementaria y beneficiosa para ambos países. Nos complace constatar que esta inversión continúa en ascenso, al punto de que el 100% de las empresas consultadas proyectan su permanencia en el país y aumentar el capital humano. Desde CICOMEX celebramos este dinamismo y reafirmamos nuestro deseo de seguir impulsando ese crecimiento conjunto”, expresó Morales, presidenta de CICOMEX.

Entre los productos costarricenses que más se consumen en México se encuentran jarabes y concentrados para la preparación de bebidas, aceite de palma entre otras. Por otro lado, entre las importaciones destacan vehículos automóviles para transporte de mercancías, medicamentos.

De acuerdo con el estudio en el país existen al menos 100 empresas de inversión mexicana en diferentes sectores de la economía siendo las industrias manufactureras las más establecidas, seguidas de servicios, comercio al mayor y por menor, alojamiento y servicios de comidas. Entre estas cuatro industrias se concentra más de la mitad de las empresas instaladas en Costa Rica.

En el marco del 30 Aniversario, CICOMEX realizó la presentación del VI Estudio del Impacto de la inversión Mexicana en Costa Rica, y así celebrar los lazos comerciales entre ambos países. En la actividad se contó con la participación el Embajador de México, Víctor Manuel Sánchez Colín, Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar Rivera, Alfredo Nolasco representante del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, representantes de PROCOMER y varias cámaras empresariales del país.

Con esta conmemoración y la presentación del estudio que lo pueden consultar en el siguiente link https://view.genially.com/68e536bebdca3d8af2f8d2e3 , CICOMEX reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo los vínculos empresariales y comerciales entre México y Costa Rica, en un contexto global donde la integración económica es clave para la competitividad y la sostenibilidad del desarrollo.