Empresas del Régimen Definitivo capacitarán a más de 800 colaboradores este 2025 a través de incentivo

Compañías que operan bajo este régimen aún pueden postular sus proyectos para acceder a los beneficios del programa y formar a más personal en áreas de alta demanda de conocimiento.

Por Revista Summa

Un grupo de empresas del Régimen Definitivo (RD) capacitarán a más de 800 personas durante este 2025, gracias a la segunda edición delincentivoparaelDesarrollo de Talento Humano en Empresas Exportadoras, un servicio de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) que promueve la formación de colaboradores y aspirantes a empleo, en áreas de alta demanda de conocimiento.

Las compañías seleccionadas en este programa, que cubre hasta un 70% de los costos de capacitación, podrán formar en áreas relacionadas con gestión de proyectos, idiomas, habilidades esenciales, ciencia de datos y analítica, electromecánica, metodologías BIM, instalación de sistemas HPE y normas ISO, operación de cuartos limpios, programación y desarrollo de software, entre otras.

“El fortalecimiento del talento humano es esencial para la competitividad de las empresas y del país. Este incentivo les permite prepararse ante los retos de la revolución 4.0, desarrollar nuevas habilidades y adaptarse a las demandas actuales del mercado global”, señaló Laura López, Gerente General de PROCOMER.

Durante este 2025, año en el que se implementó por primera vez este incentivo para las empresas que operan bajo el Régimen Definitivo, se han beneficiado a 848 empleados y futuros colaborades (348 y 500 de la primera y segunda selección anual), a través de una co-inversión público-privada de US$755.000.

Las empresas del RD aún pueden acceder a este beneficio, ya que la convocatoria está abierta de manera permanente. Sin embargo, el programa ejecuta cuatro cortes de recepción y selección de proyectos durante el año, siendo el próximo el 28 de noviembre de 2025. La postulación de proyectos debe efectuarse ingresando a la siguiente página https://procomer.com/incentivo-para-el-desarrollo-de-talento-humano-en-empresas-exportadoras/

“Para nosotros como empresa es fundamental participar en este tipo de programas porque nos ayudan a lograr el crecimiento del personal y el crecimiento empresarial. Las personas reciben muy bien este tipo de capacitaciones porque al final lo que logramos es un crecimiento profesional e incluso personal también”, destacó Marlen González, Gerente de Recursos Humanos de Sogo Amarillo, empresa beneficiada por el incentivo.

Por su parte, Rossy Garita, CEO de IT Rossmon, invita a las empresas exportadoras para que se acerquen a estas iniciativas, “porque hacen más eficiente los procesos internos y los externos de cara a los clientes. Definitivamente, es una oportunidad para crecer tanto a nivel nacional como internacional”.

Desde su implementación, el Incentivo para el Desarrollo de Talento Humano ha destinado alrededor de US$2,3 millones y ha beneficiado a más de 5.700 personas. El programa cuenta con un fondo total de US$8,6 millones, disponible para empresas, tanto para empresas del Régimen Definitivo como del Régimen de Zonas Francas.