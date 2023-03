Empresas de IED en Costa Rica invierten con propósito y contribuyen a los ODS

Tiempo de lectura: 3 Minutos

25 empresas participantes, que representan más de 29 mil empleos directos en el país, pertenecen a los sectores de servicios corporativos, manufactura, ciencias de la vida y parques industriales.

Por Revista Summa

La Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) y la Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED), realizaron el primer estudio que utiliza indicadores ambientales, sociales y de gobernanza para medir el impacto de las empresas multinacionales en Costa Rica para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.Los hallazgos evidencian cómo las empresas multinacionales invierten con propósito. Dentro de los resultados más sobresalientes se evidencian sus aportes en el bienestar de sus colaboradores, el ambiente y las comunidades.



El estudio reveló que:•Estas 25 empresas, invirtieron en más de 70 mil horas de capacitación técnica y 15 mil horas de formación socio emocional para sus colaboradores.•80% de este grupo de empresas cuentan con programas de bienestar que mejoran la calidad de vida de sus planillas.•Estas firmas están realizando esfuerzos significativos en materia de igualdad de género. Entre los datos que destacan de estas empresas, el 48% de las personas empleadas son mujeres, logrando una tasa de empleo superior a la media nacional (43.8%).•Finalmente, el informe reveló que las compañías contabilizaron más de 51 mil horas de voluntariado para impactar de forma positiva en las comunidades.Según explicó el director general de CINDE, Jorge Sequeira, “este informe es una muestra de cómo las empresas de inversión extranjera directa que operan en territorio nacional buscan actuar bajo una conducta empresarial responsable. Por ejemplo, según un estudio de KPGM, solo el 32% de las empresas a nivel mundial priorizan garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos; mientras que las conclusiones de este estudio revelan que particularmente en nuestro país, el 90% de las empresas comprometidas con los ODS en Costa Rica indican realizar acciones formales para reducir el consumo del agua”.



CINDE se convierte en pionera, entre las agencias de promoción de inversión en el mundo en medir el desempeño de la IED en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, utilizando un instrumento construido en conjunto con las empresas participantes. Esta herramienta recopila datos asociados al cumplimiento de 35 indicadores priorizados por este grupo de compañías multinacionales y parques empresariales.



Firmas como Abbott, Accenture, A&E, Altimetrik, Boston Scientific, Cargill, Catalina, Coca Cola, Experian Services, Emerson, Gensler, Intel, Instantia, Latam Logistics, NI (National Instruments), Nicoverde, OKAY Industries, P&G, Proquinal, Roche, SMC Ltd, Snap Finance, Tech Data, VMware, Western Union y Ultrapark participaron en el estudio.



“Con esta iniciativa sectorial damos un paso adelante para dimensionar los aportes empresariales al desarrollo sostenible, más allá de la generación de empleo, y utilizarlos para complementar los datos oficiales país” explicó Olga Sauma, directora ejecutiva de AED.



Además, Sauma indicó, “hoy tenemos un ejercicio piloto que no solo consolida buenas prácticas e importantes lecciones para dar seguimiento y fortalecer los procesos de medición y rendición de cuentas de las empresas, sino que, nos permite contar con un banco de indicadores y una primera herramienta de medición que facilita la recopilación de información de otros sectores de la actividad económica”.



Resumen de otros aportes destacados del sector•80% de las empresas participantes se encuentran realizando esfuerzos con relación a movilidad amigable con el ambiente proporcionando alternativas de transporte colectivo o limpio.

Además, entre las acciones que reportan para impulsar ciudades y comunidades sostenibles, indican contar con estaciones de carga para vehículos híbridos o eléctricos, espacios para bicicletas, servicios exclusivos para el traslado de sus colaboradores desde y hacia el trabajo y espacios preferenciales para vehículos que realicen carpooling.

•Las firmas procuran gestionar su huella e influir de manera positiva en el ecosistema de negocios costarricense, 90% de las empresas realizan acciones formales para reducir el consumo de agua y energía, así como gestionar residuos sólidos y líquidos.

Además, 67% indican promover buenas prácticas ambientales, laborales y comportamiento ético a lo largo de su cadena de valor.

•Con el fin de mitigar el cambio climático, las empresas reportan tener procesos formales y planes de acción establecidos tales como el monitoreo de equipos que utilizan gases refrigerantes (77%), la compensación de emisiones de gas efecto invernadero (50%) y la generación de energía eléctrica con fuentes alternativas propias (47%).

•Finalmente, alineado con la meta 17.17 de fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 77% de las compañías indican asociarse con más de 60 fundaciones, cooperativas, organizaciones no gubernamentales, ministerios, agencias de cooperación, municipalidades, universidades o empresas dentro y fuera del país, para impulsar el desarrollo sostenible.

Se espera que esta metodología sea de gran utilidad para las autoridades y organismos competentes en la promoción de prácticas empresariales responsables, y que sirva como herramienta para la medición integral de acciones que impactan positivamente en el desarrollo sostenible del país.