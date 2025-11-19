Empresas costarricenses deben prepararse para competir en un mercado sin fronteras

Experto insta a modernizar la visión de contratación y aprovechar el talento internacional sin descuidar el capital humano local.

Por Revista Summa

El talento costarricense se ha consolidado como uno de los más valorados de la región. Sin embargo, en un mercado laboral cada vez más global, las empresas locales enfrentan un nuevo reto: aprender a competir, colaborar y crecer en entornos donde las fronteras ya no definen los límites del empleo.

Luis Diego Loaiciga, CEO de American Talent Jobs y autor del libro “Contratar sin Fronteras”, explica que esta tendencia no busca reemplazar al talento nacional, sino abrir paso a un modelo más flexible que permita a las compañías atraer perfiles especializados, construir equipos multiculturales y exportar conocimiento desde Costa Rica hacia el mundo.

“La contratación sin fronteras no significa mirar hacia afuera y olvidarse del país, sino entender que el mundo laboral cambió y que las empresas costarricenses también pueden jugar en esa liga global”, afirma Loaiciga.

Las transformaciones del mercado laboral global han dejado una lección clara: el talento ya no tiene fronteras. Las empresas pueden contratar, colaborar y operar más allá de sus países de origen, lo que ha generado oportunidades inéditas, pero también desafíos legales y estratégicos.

¿Cómo puede adaptarse el sector empresarial costarricense a una dinámica donde las reglas laborales, fiscales y culturales varían según el país, pero la competencia por el talento es la misma?

Loaiciga considera que el país se encuentra ante un punto de inflexión. “El talento costarricense es altamente valorado y seguirá siéndolo, pero las empresas locales deben modernizar su visión de contratación. Ya no basta con atraer profesionales dentro de nuestras fronteras; ahora debemos entender cómo colaborar con talento global, cumplir con regulaciones internacionales y aprovechar esta tendencia como una ventaja competitiva.”

El concepto de contratación sin fronteras va más allá del trabajo remoto. Se trata de un modelo integral de gestión laboral que combina conocimiento técnico, cumplimiento legal y estrategia empresarial.

Según American Talent Jobs, este enfoque ofrece ventajas claras: acceso a especialistas en áreas críticas, reducción de costos operativos, diversificación de equipos y capacidad para mantener operaciones activas en distintas zonas horarias.

Sin embargo, también plantea retos complejos, como el cumplimiento de normativas fiscales, las diferencias en los esquemas de seguridad social y la correcta clasificación de los colaboradores para evitar sanciones o conflictos laborales.

“Contratar fuera del país no significa improvisar. Cada jurisdicción tiene su propio marco regulatorio, y desconocerlo puede costar millones en multas o dañar la reputación corporativa. En American Talent Jobs hemos visto casos en los que la buena intención de expandirse termina en complicaciones legales por falta de información adecuada”, advierte Loaiciga.

Implicaciones legales y estratégicas

La contratación sin fronteras obliga a las empresas, incluso a las pequeñas y medianas, a manejar variables que antes no estaban en su radar: tributación internacional, seguros, legislación laboral comparada y manejo de divisas.

Uno de los errores más frecuentes, explica el experto, es asumir que un colaborador remoto puede tratarse igual que un freelancer. En la práctica, esa confusión puede generar incumplimientos legales tanto en el país de origen como en el de residencia del trabajador.

“En Estados Unidos y América Latina existen modelos de contratación muy distintos. Entender esas diferencias y planificar con visión global permite a las empresas protegerse y aprovechar las ventajas del talento internacional sin poner en riesgo su operación”, detalla Loaiciga.

Para finalizar, el CEO de American Talent Jobs enfatiza que el auge de la contratación sin fronteras no debe verse como una amenaza, sino como una oportunidad.

“La clave no está en elegir entre lo nacional y lo internacional, sino en crear ecosistemas de trabajo mixtos que eleven la competitividad y mantengan al país en el mapa de la innovación y los servicios de alta calidad”, señala.

De acuerdo con Loaiciga, esta tendencia no es una moda pasajera, sino una consecuencia directa de la digitalización, la globalización del conocimiento y la búsqueda de eficiencia empresarial.

En ese contexto, las empresas costarricenses deben desarrollar una visión de expansión responsable, basada en información y cumplimiento, que les permita participar activamente en el mercado laboral global sin comprometer sus valores ni su estabilidad local.