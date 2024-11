Empresas apuestan por la automatización de procesos, para colocar al personal en puestos donde agreguen valor

Existe un tabú todavía muy grande en cuanto a las inversiones en automatización, pero dichas inversiones bien enfocadas tienen muchas ventajas.

Por Revista Summa

¿Sabía qué? Desde el año 2020 un estudio de Deloitte indicaba que 3 de cada 4 empresas, en el mundo, emplea tecnología de automatización.

Pero, ¿qué es automatización? Según el ingeniero Jonathan Soto, Jefe de Supply Chain en Proquinal, automatización es un conjunto de herramientas que nos permiten tener autonomía en un proceso determinado, donde se combinan tecnologías en informática y software, con equipos de automatización, aplicado a las operaciones de Supply Chain, volviéndolas más eficientes. Así, evitamos que las personas realicen actividades con movimientos repetitivos y monótonos, como lo pueden ser movimientos de mercadería, flujos de información, transporte y otros.

Un ejemplo en Costa Rica de una empresa que ha empezado a automatizar sus procesos para colocar a las personas donde sí aportan valor en los procesos productivos; y que con esto pretende garantizar una mayor cantidad de empleos y mejor remunerados es Proquinal Costa Rica

De acuerdo con el Ing. Soto, en el 2020 Proquinal con la ampliación de la tercera línea de producción, se vio en la necesidad de incrementar la capacidad de las naves logísticas, en este caso la de materias primas. Luego de un análisis y visualización a futuro de las posibles expansiones, primordialmente para no agotar la huella constructiva, se decidió invertir en un sistema de almacenamiento masivo conocido como pallet runner. Este sistema se conceptualiza luego de un viaje a la feria logística en Atlanta de ese año y valorado diferentes posibilidades.

“Este sistema permite a Proquinal almacenar 2 550 posiciones de pallet en 800 m2. Donde la mercadería dentro del rack masivo es administrada por un equipo conocido como radio shuttle, el cual funciona sobre rieles que le permiten movilizase dentro de la estantería, y un sistema de escáneres que le permiten reconocer el entorno, así como el fin he inicio del recorrido. Esto en paralelo con el control del sistema WMS previamente instalado por la empresa”, agregó el Ing Soto.

Este sistema sin duda permite maximizar la capacidad de almacenamiento y a su vez, el operario de apilador llega a un solo punto de carga del sistema, minimizando los recorridos dentro de la nave y minimizando la posibilidad de errores. Según el Ing. Soto, este sistema de almacenamiento les permite controlar de manera eficiente la rotación de los productos, elevar significativamente la capacidad de almacenamiento en un espacio reducido, menor desplazamiento del personal, mejor eficiencia en el control del inventario, reducción de errores y daños en el producto por la sobre manipulación, entre otros.

Luego, en el año 2022 como parte de la tercera expansión de la empresa en el país, se enfrentaron al reto de conectar la planta de producción con el nuevo centro de distribución (CEDI), el cual se construyó a un costado de la planta productiva actual. Para esto, se analizaron una serie de opciones que permitieran garantizar un flujo de mercadería fiable y constante. Llegando a la conclusión que la mejor opción era construir un puente de conexión, el cual consta de 230 metros de distancia, el cual cuenta con full conexión WiFi, iluminación, sistema de cámaras y paredes acrílicas transparentes, con la intención de ver el producto ser transportado al CEDI.

“Para hacer esto posible se adquieren dos vehículos autónomos autoguiados, llamados AGV´s por sus siglas en inglés. La planta de producción deja el producto listo a ser trasladado en unas bases especiales en el área que se le conoce como “Transferencia”, ahí un sistema de visualización por cámaras reconoce cuando un producto es colocado, éstas envían una señal a los AGV´s con la próxima tarea a realizar y estos recogen el producto, una vez recolectado el producto, estos se dirigen al elevador, donde suben al nivel del puente (5m de alto) y se dirigen al CEDI, donde el mismo sistema de cámaras le indica donde dejar el producto y si hay algo que deban llevar del CEDI a planta. Estos equipos para reconocer su entorno están equipados con tecnologías de navegación basados en sensores de reconocimiento, luces led, gabinete de información y IA”, indicó el Ing Soto.

Estos equipos trabajan 3 turnos diarios, 6 días a la semana. Logrando realizar 100 ciclos diarios.

“Proquinal desde el 2016 ha venido realizando una serie de inversiones encaminado a este tipo de tecnologías, como lo son equipos eléctricos, tales como carretillas hombre a bordo, montacargas, apiladores, tuggers, etc. Adicionalmente se trabajó en la puesta a punto de las superficies planas o macro losas de las naves logísticas, para garantizar el adecuado rodamiento de este tipo de equipos, así como la estabilidad del rack masivo. Todo esto, más las inversiones en TI, construyen un entorno de procesos de automatización,” comentó el Ing. Soto.

¿Hacia dónde se dirige Proquinal en su proceso de automatización? La idea principal de la empresa está enfocada en colocar a nuestros colaboradores en puestos que generen más valor a su conocimiento y nivel profesional. Por ejemplo, tenemos un ingeniero que supervisa la productividad de los equipos, pero también, son los operarios de apilador y auxiliares de almacén que interactúan con estos equipos, así como la asistencia inmediata. De esta manera elevamos el perfil y conocimiento de nuestro personal.

Por lo cual, estamos seguros en seguir invirtiendo en tecnologías de automatización tanto en la operación en Costa Rica, como en el resto del grupo al cual pertenece la compañía.

“Asimismo, se busca seguir con las diferentes etapas de automatización planeadas, como sería automatizar la salida de las líneas de empaque, donde este proceso se pueda conectar con el área de transferencia y así enviar el producto al centro de distribución; adicional a esto, queremos tener un apilador autónomo para que éste trabaje junto con los robots, recibiendo y almacenando en jornadas más amplias. Y a futuro una de las operaciones del grupo, ubicada en Estados Unidos va a construir un centro de distribución nuevo y se va a replicar el modelo hecho en Costa Rica” mencionó en Ing. Soto.

Ventajas de la automatización a nivel empresarial

El Ing. Soto señala que existe un tabú todavía muy grande en cuanto a las inversiones en automatización, pero dichas inversiones bien enfocadas tienen muchas ventajas.

“Se debe hacer un análisis consciente y fundamentado de la inversión, ya que estas implementaciones no son tipo “plug and play”, estas llevan una inversión no solo económica, la cual al inicio puede lucir elevada, sino también en tiempo de personal y curva de estabilización del proceso. Pero al mediano plazo te garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido, al ritmo requerido y dándote una estabilidad incremental en los KPI´s del proceso de Supply Chain y por ende un retorno de inversión.” indicó Soto.

Este tipo de tecnologías sin duda alguna te ayuda a mejorar el rendimiento de la organización en muchos aspectos, ya que te obliga a analizar y estandarizar muchas cosas que das por hechas, como lo son la presentación de la mercadería, los procesos, los flujos logísticos, la cultura organizacional, en general te desafía y reta al orden habitual de las cosas.

La automatización hoy es una opción, pero mañana será una necesidad para la supervivencia de las organizaciones de mediano a gran tamaño. Es mejor ir entendiendo las bondades de este tipo de tecnologías, conocer los posibles alcances en inversiones y en que entorno lo puedo aplicar.