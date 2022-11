Empresarios latinos apuestan por crear riqueza generacional, según informe

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Por EFE.

La mayoría del empresariado latino se concentra en generar riqueza generacional, lo que además de fortalecerlos como una comunidad a futuro, les imprime un optimismo de salir adelante en los próximos 12 meses en medio de la actual incertidumbre económica, según un informe divulgado por Bank of America.

La portavoz del banco Roxana Borges señaló a EFE que es un muy buen indicio que el 86 % de los empresarios hispanos se enfoca en la creación de recursos para futuras generaciones en su comunidad, según el análisis titulado «2022 Women & Minority Business Owner Spotlight», divulgado recientemente.

«Es una cifra muy importante, creo que eso es lo más alto que yo he visto, comparado con el 77 % de los no hispanos», subrayó Borges, quien es vicepresidente sénior de Rendimiento de Pequeñas Empresas de Bank of America.

Además, explicó que es una especie de círculo virtuoso, porque al estar enfocados en la riqueza de su propia comunidad a largo plazo, se sienten seguros de que van a poder sostenerse y crecer en el próximo año.

«Lo bueno es que están seguros de que este año van a crecer y van a sobrevivir si viene una recesión», subrayó.

Así, el 71 % de los empresarios latinos encuestados por el banco piensa que van a incrementar sus ganancias, en comparación con el 65 % de los no hispanos.

De igual forma en un 59 % están positivos de ampliar sus negocios frente al 52 % de los no hispanos.

«Tienen la seguridad de la comunidad y la seguridad de la familia», enfatizó Borges.

En ese sentido dijo que la encuesta además evidenció que la familia juega un papel importante en la vida de los dueños de negocios latinos, lo cual los diferencia de otras minorías.

Borges destacó que tras la pandemia ha observado que los hispanos se están uniendo más porque se han dado cuenta de que enfrentan desafíos similares y eso es una ventaja.

La encuesta mostró que el 88 % de los encuestados «está contribuyendo activamente a su comunidad» con donaciones de productos o servicios (54 %), voluntariado (46 %), patrocinios (36 %) y abastecimiento de suministros (33 %).

Reto del acceso a préstamos

El acceso al capital, sin embargo, es un desafío para el 46 % de los dueños de negocios hispanos, entre otras cosas, porque carecen de relaciones con un asesor financiero (39 %), no se sienten debidamente calificados o informados al solicitar capital (26 %) o no saben dónde solicitar capital (24 %).

Entre tanto, la mitad de los dueños de estos negocios (51 %) dice que actualmente no tienen el mismo acceso al capital, y más de una cuarta parte (27 %) cree que nunca lo tendrán.

Frente a esas desventajas, la ejecutiva señaló que la educación financiera es clave para tener éxito en la adquisición de préstamos, para lo cual el banco ofrece a las comunidades el programa de instrucción Better Money Habits.

Además, sobre la desigualdad en la aprobación de préstamos al empresariado hispano en comparación con el no hispano por parte del sector financiero, Borges señaló que Bank of America es la entidad que «más» invierte en el Fondo de Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI, sus siglas en inglés).

Detalló que el banco ha aportado más de 2.000 millones de dólares para este fondo del Departamento de Tesoro que ayuda a clientes o dueños de negocios que apenas están empezando.

La encuesta, realizada entre 26 de julio y 17 de agosto pasados, dejó ver que el 45 % de los empresarios latinos es autodidacta, lo que según Borges es un porcentaje alto comparado con otros grupos demográficos.

Borges subrayó que la importancia de la encuesta es no sólo escuchar al empresariado latino sino asegurar soluciones para los desafíos que enfrentan porque «sabemos que es muy importante apoyar los pequeños negocios, especialmente los hispanos».

En Estados Unidos unos cinco millones de pequeñas empresas hispanas aportan a la economía estadounidense aproximadamente 800.000 millones de dólares anuales, según la Cámara Hispana de Comercio de Estados Unidos (USHCC).

Esta comunidad empresarial está principalmente preocupada por la inflación (75 %), los precios de las mercancías (69 %), la recesión (67 %), políticas ambientales del país (66 %), tasas de interés (65 %) y costos del cuidado de salud (63 %).

Los latinos, que son más de 62 millones en Estados Unidos, tienen un poder adquisitivo de 2,8 billones (millones de millones) de dólares, lo cual equivaldría a la quinta economía del mundo si fueran un país.

La muestra nacional de la encuesta incluyó 1.308 pequeñas empresas con ingresos anuales entre 100.000 y 4,9 millones de dólares, empleando entre dos y 99 empleados, así como 357 entrevistas de propietarios hispanos, 369 a afroamericanos y 150 a asiáticos.