Empresarios de Turismo por Costa Rica se unen para recolectar ayuda para los afectados por la guerra Ucrania

Por Revista Summa

En plena crisis que vive Ucrania por la invasión rusa, el grupo de empresarios de Turismo por Costa Rica, se unieron a la embajada de Ucrania en México y su Cónsul Honorario en Costa Rica, Orlando Guerrero, con el fin de hacer una colecta para ayudar a los afectados por la actual guerra que se vive entre los países de Europa.

“Yo he sido Cónsul Honorario de Polonia y actualmente allí hay más de tres millones de refugiados ucranianos. Es por esto que estamos junto a todo el grupo de cónsules honarios en Costa Rica apoyando este esfuerzo que se está haciendo en medio de la peor guerra que se ha vivido en 80 años. Sabemos que no es mucho para las necesidades que hay, pero si es importante mandar una señal de solidaridad a Ucrania. Instamos a todos los miembros de la actividad turística y público en general para que se hagan presentes solidariamente”, dijo Bary Robers, representante de Turismo por Costa Rica.

El centro de acopio está ubicado en Amigo Rent a Car, en Barrio Tournón, 300 mts sur La República y tiene un horario de lunes a sábado de 7 a.m. a 4 p.m. Se piden cereales, pastas, arroz, sopas, tés, cafés, lácteos de larga duración, atún y cualquier tipo de enlatados…

“Esto no es una emergencia natural, sino algo que seguirá por mucho más tiempo, la mayoría de los refugiados no tienen casas a donde regresar, por lo que es de suma importancia la ayuda que cada una de las personas puedan dar. Lo recogido se enviará a la Embajada de Ucrania en México y de allí a Polonia por medio de un acuerdo entre las aerolíneas y el gobierno Ucraniano donde irán poniendo en los aviones toda la carga que quepa en los espacios no utilizados”, finalizó Roberts.