Empresario Warren Buffett pronosticó el final del Bitcoin, ¿se hará realidad?

Tiempo de lectura: 1 Minutos

Cada vez que tiene la oportunidad, Warren Buffett se ha encargado de desestimar el valor de los criptoactivos y aseguró que tendrán un mal final.

Por Entrepreneur

En noviembre de 2021, el Bitcoin llegó a su punto más alto, al alcanzar un máximo histórico de alrededor de $69 mil dólares por unidad y en ese momento inversionistas se sintieron arrepentidos de no haber metido su dinero antes en ese activo.

Sin embargo, del 10 de noviembre de 2022 a la fecha, el Bitcoin se ha desplomado de una manera catastrófica, pues hoy vale 75% menos, es decir, $16,600dólares.

Existe una persona que pronosticó que las criptomonedas tendrían un terrible final, se trata del inversor y empresario estadounidense Warren Buffett y lo ha hecho en cada oportunidad.

«Si fueras dueño de todo el bitcoin del mundo y me lo ofrecieras por $25 dólares, no lo aceptaría», dijo Buffett a CNBC a principios de este año.

En aquel momento, el empresario sostuvo que no le gusta el Bitcoin, debido a que, considera, es un activo improductivo.

«No se reproducen, no pueden enviarte un cheque por correo, no pueden hacer nada, y lo que esperas es que venga alguien más y te pague más dinero por ellos más adelante, pero entonces esa persona tiene el problema», sostuvo.

Asimismo, mencionó que no tienen un valor, pues no generan nada: «Si compramos varias criptodivisas, no se van a multiplicar. No va a haber un montón de conejos sentados frente a nosotros».

El magnate Warren Buffett dijo que ninguna criptomoneda podría considerarse dinero: «No es un medio duradero de intercambio, no es una reserva de valor».

El inversionista aseguró que su éxito se ha basado en meter su dinero en las acciones que entiende, pero a los criptoactivossimplemente no los comprende.

«Me meto en suficientes problemas con cosas de las que creo que sé algo. ¿Por qué diablos debería tomar una posición larga o corta en algo de lo que no sé nada?», aseveró en una entrevista en 2018.La realidad es que no ha quedado demostrado que lo dicho de Warren Buffett se hayan hecho realidad; sin embargo, la caída libre del Bitcoin no parece tener una pausa y el final se ve cerca, aunque es algo que por el momento no se puede pronosticar.