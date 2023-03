Empresaria costarricense Silvia Chaves, crea Lecanto, un proyecto que impulsa los negocios 100% sostenibles

Tiempo de lectura: 2 Minutos

El proyecto icónico en el país emplea a más de 15 personas e impacta a 30 emprendedores locales.

Por Daniel Rosales

«La clave del éxito de este proyecto está en la sostenibilidad». Así lo define Silvia Chaves, co propietaria de Lecanto y pionera en temas ambientales, que creó una iniciativa donde le demuestra al mundo que un empresario puede vivir de un negocio sostenible al 100%.

Con un significado muy original (Lecanto: El canto de la naturaleza),la líder junto a su esposo e hijos han cultivado una finca orgánica energéticamente sostenible y certificada que se ubica en San Ramón, Alajuela, e incluye producción de café orgánico de altísima calidad, así como vegetales, flores comestibles, tubérculos y legumbres, para una alimentación saludable, basados en calidad y sostenibilidad ambiental y social.

La iniciativa conlleva gastronomía y agricultura orgánica, atractivos para los visitantes, tours de café, entre otras actividades que buscan posicionar el lugar como un modelo de negocio que está en constante búsqueda del bienestar de las personas.

Chaves, explica que la finca no es simplemente una empresa para lucrar, sino que buscan generar un impacto positivo en el ambiente y la salud de las personas. «Nuestra visión de vida para la creación de Lecanto ha sido un proceso muy disciplinado para convertir una propiedad de agricultura tradicional a agricultura orgánica, sometiéndonos a procesos de certificación y de tener todo bajo control».

Según la empresaria, este mercado crece aceleradamente. Ahora hay más consumidores que buscan productos y servicios enfocados en lo sostenible, por lo que el nivel de exigencia se empieza a incrementar.

«Es aquí donde los empresarios y emprendedores debemos tomar nota para reaccionar a tiempo y no quedarnos atrás. En la actualidad, lo que no es sostenible, no es bien visto, por lo tanto ya es nuestra responsabilidad de crear un impacto positivo para un mercado que lo está exigiendo», comenta.

La sostenibilidad como base del proyecto

En sus instalaciones cuentan con paneles solares, los cuales abastecen la totalidad de la electricidad que necesitan para hacer funcionar sus operaciones. También poseen un sistema de cosecha de agua para el riego de las plantaciones.

“Nuestra propiedad nació con un enfoque diferenciador, debido a que aplicamos un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, dándole énfasis a la fertilidad del

suelo, la actividad biológica, minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el ambiente y la salud de las personas, donde este último es uno de nuestros principales valores y compromisos como organización”, afirma.

Aunado a estas acciones sostenibles, los visitantes aprenden de la agricultura sostenible, ya que muestran un área donde trabajan sus propios biofertilizantes y bioinsumos de manera orgánica. Además, es posible adquirir productos en la tienda que están hechos por artesanos y productores de la zona, quienes ofrecen accesorios con estándares de responsabilidad con el medio ambiente.

Durante la visita también podrá disfrutar del tour de agricultura orgánica o de avistamiento de aves, los cuales concluyen con un almuerzo o café en el restaurante. Allí pueden deleitarse de hermosas vistas de las montañas de San Ramón y degustar una gastronomía que ofrece mariscos, carnes, pastas, platos veganos y vegetarianos; todos elaborados con productos cosechados de la huerta.

Para este 2023 valoran la expansión de un espacio de estadías cortas, insertado en la misma naturaleza, el cual no implicará construcciones para que los recorridos se mantengan de forma auténtica. También, prevén incursionar con experiencias educativas, eventos corporativos, y ser cada vez más exquisitos en el tema de sostenibilidad.