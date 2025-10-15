Empresa Proquinal Costa Rica logró reducir un 19% el consumo de agua y su huella de carbono en 164,15t CO2e

· Estos datos así como el fortalecimiento de sus programas sociales y su contribución ambiental, se evidenciaron en la presentación de su Informe de Sostenibilidad.

Por Revista Summa

Proquinal Costa Rica presentó los resultados de su Informe de Sostenibilidad 2024, destacando un año de gestión estratégica enfocada en la eficiencia operativa y la responsabilidad social. Los datos del informe demuestran un avance significativo en la economía circular y la minimización de la huella ambiental.

Para la compañía, la sostenibilidad no es simplemente un enfoque de trabajo, sino la brújula que guía su hoja de ruta estratégica, garantizando su relevancia a largo plazo, promoviendo su liderazgo global en el sector y conectándolo de manera profunda con sus clientes, usuarios y talento humano.

La Ing. Cinthia Navarro, Jefe de Salud, Seguridad y Ambiente de Proquinal Costa Rica explica que “el Informe de Sostenibilidad 2024 es la evidencia de un año que marcó avances significativos en nuestro compromiso aquí en Costa Rica. Los datos son claros: hemos logrado una reducción del 19% en el consumo de agua y se realizaron acciones que permitieron una reducción de 164,15 tCO2e. Esto demuestra que la sostenibilidad es un motor de eficiencia y rentabilidad”.

“Estos logros, junto con el impacto positivo de nuestros programas sociales que benefician a cientos de personas, reflejan un liderazgo que va más allá de lo comercial. Reconocemos que aún enfrentamos desafíos en la optimización continua de procesos, pero estamos comprometidos a seguir invirtiendo en la capacidad técnica de nuestro extraordinario equipo humano para construir un futuro próspero y sostenible en el país”, agregó Navarro.

Principales resultados

La estrategia se centra en la innovación y la integración de materiales sostenibles que, además de extender la vida útil de los productos, promueven una menor huella ambiental. En este sentido, la empresa fabricó 9.5 millones de metros de primera producidos en 2024, lo que demuestra que es posible mantener la competitividad con procesos responsables.

Sus esfuerzos contribuyen directamente a ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, abarcando desde la Acción por el Clima (ODS 13) hasta el Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8).

“La gestión responsable de la huella ambiental ha generado resultados medibles y un fuerte enfoque en la eficiencia de recursos. Logramos una notable disminución del 19% en el consumo de agua potable, mediante estrategias de concientización y la implementación de un sistema cerrado para reutilizar el agua en el diluidor del cuarto de lacas y aprovechar el agua del chiller en el proceso de calandrado”, mencionó Navarro.

En cuanto al consumo de energía, la empresa logró una disminución del 2023 que fue de 40.251,33 y a 39.322,46 MWH en el 2024.

Además, la compañía redujo su huella de carbono en 164,15t CO2e, por medio de la optimización del uso de gasóleo, cambios en el proceso del chiller y la sustitución de

quemadores del descontaminador de gases, así como por un mejor uso de la energía para iluminación.

Para compensar las emisiones restantes, la planta apoya proyectos de conservación forestal de FONAFIFO en Costa Rica, por medio del pago de servicios ambientales (PSA), en el Proyecto de Compensación de GEI Guanacaste, que busca compensar 10.803 t CO2e.

Dentro de este programa la empresa apoya financieramente al proyecto Bosque Vivo Osa, donde los propietarios de fincas con bosques de alta importancia para la conservación de la flora y fauna. En esta zona, se han registrado 20 especies silvestres, de las cuales 10 cuentan con algún grado de protección.

Además, en Monteverde contribuye de la misma manera con propietarios de bosques ubicados dentro del área de distribución de la Ocotea Monteverdensis, una especie forestal endémica de Monteverde, catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Como parte de la Innovación Tecnológica, se implementó una tecnología única a nivel mundial que integra Vehículos Autónomos Autoguiados (AGV), puertas y elevadores automáticos, para transportar producto al nuevo Centro de Distribución (CEDI).

En el plano social, la innovación y el compromiso de los colaboradores se traducen en valor directo. El programa “Guerra al Desperdicio” impulsó proyectos que lograron un ahorro interno total de USD $332.467 con una inversión de solo USD $2.074 en la categoría de ahorro. Las propuestas en la categoría sostenible lograron un ahorro adicional de USD $35.964 y una reducción de residuos.

“Nuestro Programa de Donación de Mermas es fundamental para promover la economía circular y la generación de ingresos en las comunidades”, mencionó Navarro.

La donación de 20 toneladas de material a FUNDETNORT benefició a 450 personas, generando alrededor de USD$3.000 en ingresos. La colaboración con la Fundación Nueva Oportunidad, mediante la donación de media tonelada de mermas, benefició a 15 hombres y generó alrededor de USD$5.000 en ingresos.

Asimismo, el aporte a Proyecto Surí benefició a 59 familias, con un ingreso estimado de USD$9.400 en ventas para la organización, mientras que la Asociación Reciclando Arte en Vinil de Occidente (ARAVIO) recibió 220 toneladas de material, generando cerca de USD$32.000 en ventas.

En cuanto al Bienestar del Colaborador, el Plan Vivienda, activo desde 2023, apoyó a 4 empleados con un monto de USD USD$43.332,42. Además, se registraron 319 horas de formación ambiental y 98 horas de trabajo voluntario en la Casa Hogar San Lázaro, demostrando el profundo compromiso del equipo con la comunidad.

Finalmente, Navarro señala que “el Informe de Sostenibilidad 2024 posiciona la sostenibilidad como el motor estratégico de la compañía, destacando su enfoque en la eficiencia operativa, la innovación tecnológica y la economía circular. El informe no solo refleja la minimización medible de la huella ambiental a través de la optimización de recursos, sino también un fuerte liderazgo social impulsado por el compromiso del talento humano, asegurando su relevancia a largo plazo y contribuyendo directamente a ocho Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”