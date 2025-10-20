Empresa en Costa Rica es reconocida como la #1 en diversidad e inclusión en Centroamérica

El Ranking Aequales 2025 ubicó a la compañía como la mejor evaluada de Centroamérica y la #10 de Latinoamérica. El reconocimiento coincide con el nombramiento de Xinia Barquero como Gerente General en Ricoh Costa Rica, la primera mujer en ocupar ese cargo en 38 años de operación en CR.

Por Revista Summa

El Ranking Aequales Latinoamérica 2025 reconoció a Ricoh como la empresa mejor evaluada de Centroamérica en diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la posicionó en el Top 10 de toda Latinoamérica, entre más de 500 organizaciones de 18 países.

La medición destacó a la organización por su alineamiento con estándares superiores al promedio regional, especialmente en representación de mujeres en juntas directivas y posiciones de alta dirección.

Ricoh es una compañía tecnológica dedicada a mejorar la forma en que las personas y las organizaciones trabajan. Mediante soluciones digitales, servicios de impresión inteligente y herramientas para la automatización y la colaboración, acompaña a las empresas en su transformación digital, promoviendo la innovación, la sostenibilidad y la inclusión en cada paso.

Este logro coincide con el nombramiento de Xinia Barquero como Gerente General de Ricoh Costa Rica, la primera mujer en liderar la compañía en el país desde su llegada hace aprox. 40 años. Barquero sucede a Hernán Quirós, quien fue designado para liderar la operación de Ricoh Puerto Rico y mantendrá su vínculo con Costa Rica en calidad de Managing Director de Centroamérica & Caribe.

Xinia Barquero tiene más de 35 años de trayectoria en la industria tecnológica (10 de ellos en Ricoh), ha ocupado puestos como Gerente de Ventas, Directora de Servicio, Directora de IT y Gestión de Proyectos.

“Este reconocimiento valida la cultura empresarial que hemos construido y, al mismo tiempo, nos invita a ir más allá. Asumir la gerencia de una empresa de tecnología en este contexto significa anclar la inclusión al negocio, para acelerar la innovación, acercarnos más a los clientes y construir culturas colaborativas”, señaló Xinia Barquero, Gerente General de Ricoh Costa Rica.

Contexto regional: entre avances y brechas

El Ranking muestra que, en Centroamérica, las mujeres ocupan el 40% de los puestos de liderazgo y el 32% de los cargos directivos, aunque persiste una brecha salarial del 11%. En categorías como “compromiso estratégico” y “transparencia”, la región aún se mantiene rezagada frente al promedio latinoamericano.

“Como profesional en Tecnología y Transformación digital, comprendo el potencial de integrar personas, procesos y tecnología. Liderar esta etapa significa dar igualdad de oportunidades y garantizar la continuidad de nuestros programas que fomentan culturas donde cada persona pueda desatar su potencial”, concluyó Barquero.

La edición 2025 del ranking incorporó por primera vez una categoría para Centroamérica y el Caribe, con más de 50 empresas participantes, evaluando cuatro áreas de gestión: objetivos con perspectiva de género, cultura organizacional inclusiva, estructura organizacional equitativa y gestión de talento diversa.