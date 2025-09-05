Empresa de Dubái recoge 20 kilos de café de lujo que compró en Panamá por US$600.000

El café representa el 0,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá.

Por EFE

Los representantes de la empresa Julith Coffee, de Dubái, que compraron el mes pasado el histórico lote de 20 kilogramos de la lujosa variedad geisha en una subasta electrónica por 604.080 dólares, llegaron este jueves a la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP) para retirar los preciados granos.

Se trata del lote de la variedad geisha en proceso lavado que alcanzó, con 98 puntos, el récord mundial de 30.204 dólares por kilogramo en la subasta electrónica Best of Panamá (BOP) 2025, cultivado en el sector conocido como Nido, en Cañas Verdes, dentro de Hacienda La Esmeralda, en el pequeño pueblo de Boquete, cerca de la frontera con Costa Rica.

Serkan Sağsöz y Beril Helvaci de Julith Coffee afirmaron, tras retirar el café, que participar en la subasta fue “una oportunidad única en la vida”, aunque reconocieron que la puja fue “intensa, competitiva y estresante” y al concluir la venta, recibieron numerosos contactos a través de redes sociales desde China, Corea y otros países.

“Quienes tengan la pasión por este café deben ir a Dubái a probarlo”, expresó Helvaci, así como señaló que el propósito principal de la empresa es ofrecer una experiencia única a los clientes, aunque aún no han definido el precio de venta.

Los representantes también visitaron la región cafetalera de Chiriquí y recorrieron diferentes fincas: “La experiencia fue asombrosa y conocer el área y a los productores fue muy enriquecedor”.

Daniel Peterson, de la Hacienda La Esmeralda que cosechó ese café ganador, destacó a EFE que es la primera vez que un comprador viaja exclusivamente para recoger el café adquirido en la subasta, lo que consideró “un reconocimiento a la calidad, al trabajo y al equipo” de los productores panameños.

Rachel Peterson, directora de café de la Hacienda La Esmeralda, subrayó que este hecho demuestra que “el valor de este lote de café es muy alto y no hay otro que lo reemplace”, al tiempo que resaltó que el interés de los compradores estuvo centrado en la calidad.

SCAP no solo entregó el lote de café Geisha Lavado de 98 puntos a sus nuevos dueños, también les acompañó un reconocimiento y un certificado con los sellos impresos del Panama Geisha y del Best of Panama.

Hacienda La Esmeralda, pionera en el cultivo de esta variedad, fue la responsable de posicionar a Panamá en el mapa mundial del café de especialidad en 2004, tras dar a conocer por primera vez el geisha en una cata internacional.

El café representa el 0,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, impulsado por la producción de cafés especiales que son exportados a Asia, principalmente. El café panameño ha entrado en el mercado de lujo, cotizándose en el 2025 al precio récord de 30.204 dólares por kilogramo en la subasta electrónica.