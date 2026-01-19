Empresa de dispositivos médicos para el cuidado de la diabetes planea establecer una planta de manufactura en Costa Rica

Líder en dispositivos médicos para tratar la diabetes llega al país.

Por Revista Summa

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) anunció que Insulet Corporation, una empresa global de dispositivos médicos especializada en el cuidado de la diabetes planea establecer una planta de manufactura en Costa Rica.

“La atracción de nuevas empresas y la creación de más empleo para los costarricenses ha sido la premisa de nuestro trabajo, y esta inversión de Insulet confirma por qué nuestro país es el destino de las principales compañías a nivel global”, señaló el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar.

Tovar añadió que “hemos acompañado a esta empresa durante su proceso de evaluación -tanto en sus visitas a nuestro país como reuniéndonos en su casa matriz y su planta en Asia- y nos complace saber que sus dispositivos saldrán desde Costa Rica para el mundo. Felicito al equipo de PROCOMER por el acompañamiento y gestiones que ha realizado en el establecimiento de esta empresa”.

Por su parte, Laura López, Gerente General de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), agregó “que Insulet haya elegido a Costa Rica y confíe en el equipo de PROCOMER para acompañar su proceso de instalación es motivo de orgullo, pero sobre todo una señal clara de la solidez del país como destino de inversión. Esta decisión responde a la confianza de la empresa en el talento humano costarricense, altamente especializado y respaldado por décadas de trayectoria en el sector de dispositivos médicos. La llegada de Insulet demuestra que Costa Rica ofrece un entorno confiable, competitivo y seguro para empresas que buscan crecer, innovar y operar con estándares globales”.

Los detalles relacionados con los montos de inversión, las cifras de empleo y los plazos de implementación se darán a conocer en el momento oportuno.