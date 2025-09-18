Empresa costarricense de manufactura médica expande sus operaciones a República Dominicana

Firma proyecta iniciar operaciones durante el primer trimestre de 2026, y generar de 150 a 200 nuevos empleos.

Por Revista Summa

La empresa de capital costarricense ITEK, líder en soluciones de manufactura en la industria de dispositivos médicos y tecnología, anunció el desarrollo de una nueva planta de manufactura en República Dominicana con la creación de 150 a 200 nuevos empleos durante los tres primeros años de operación.

ITEK opera actualmente en Zona Franca La Lima (ZFLL) bajo el modelo de Manufactura como Servicio (MaaS), y se encarga de la fabricación, la cadena de suministro y el cumplimiento normativo. En 2022 la firma expandió sus operaciones en ZFLL, lo que triplicó su huella actual, y ahora proyecta iniciar operaciones durante el primer trimestre de 2026, en la Zona Franca de San Isidro en Santo Domingo.

La expansión a República Dominicana responde a una evolución natural de la visión de ITEK de construir un corredor de manufactura de clase mundial, y ofrecer una plataforma de nearshoring aún más robusta y diversa, optimizar la cadena de suministro y permitir a las empresas de dispositivos médicos escalar su producción de manera eficiente.

“Estamos muy entusiasmados con esta nueva inversión. La expansión a República Dominicana amplía nuestra capacidad y nos permitirá ofrecer más flexibilidad, resiliencia en la cadena de suministro y acceso a otro excelente ecosistema de talento. Estamos construyendo un puente entre dos de los hubs de ciencias de la vida más importantes de la región para el beneficio directo de nuestros clientes y eso nos llena de orgullo”, afirmó Bernal Rodríguez, Fundador y CEO de ITEK.

ITEK República Dominicana ofrecerá las mismas capacidades integrales y los mismos estándares de calidad que mantiene la marca en Costa Rica, incluyendo manufactura y ensamblaje de dispositivos y servicios de cadena de suministro de extremo a extremo. Iniciará con una infraestructura de 1.500 metros cuadrados.

Crecimiento desde Cartago

La empresa de capital costarricense inició operaciones en Zona Franca La Lima desde 2017. Gran cantidad de sus productos se entregan a otras empresas del Régimen de Zonas Francas en Costa Rica, y también se exportan a Estados Unidos, Japón y varios países de África como Tanzania, Malawi, Kenya, Uganda y Nigeria.

ITEK dio sus primeros pasos con una infraestructura de 1.500 metros cuadrados. Actualmente cuentan con 4.500 metros cuadrados, cuatro cuartos limpios ISO 8 y alrededor de 200 colaboradores en Costa Rica.

Fernando Carazo, gerente general de Zona Franca La Lima, explicó que se trata de uno de los casos de éxito que nace en el parque industrial, se consolida y busca invertir en otros países también.

“Nos llena de gran satisfacción ser testigos del nacimiento de ITEK en 2017, de su consolidación y expansión en Zona Franca La Lima, y de las nuevas inversiones que esta firma costarricense ha liderado. Para nosotros es un signo de que las firmas encuentran en nuestro parque las herramientas, los aprendizajes y el impulso para continuar creciendo dentro de esta industria tan especializada”, agregó Carazo.

ZFLL es reconocida como una de las 50 zonas francas más sostenibles del mundo, según el ranking de la Global Alliance of Special Economic Zones (GASEZ). Su infraestructura ha sido diseñada para integrar tecnología, eficiencia energética y bienestar de los usuarios.

En sus 10 años de operación, el parque empresarial ha generado más de 8.500 empleos directos, logró atraer inversiones por más de USD $1.186 millones y desarrolló 257.000 metros cuadrados en infraestructura de clase mundial. Actualmente aloja 17 compañías multinacionales de 6 países distintos.

Durante el 2025 ZFLL proyecta la generación de 1.500 nuevos puestos de trabajo, y más de 15.000 empleos directos en su máxima capacidad, con una propuesta de valor basada en la excelencia operativa, el bienestar del talento y el impacto positivo desde una mirada sostenible y con propósito