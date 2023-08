Empresa costarricense Aromas se expande a Guatemala

La marca se caracteriza por la autenticidad, pasión, altos estándares de calidad e innovación en sus productos.

Por Revista Summa

Aromas, empresa costarricense creadora de productos de aromaterapia, abre su primer kiosco en el centro comercial Miraflores, en la ciudad de Guatemala. Esta empresa busca el bienestar integral de las personas a través de sus productos los cuales brindan distintos beneficios a través de la aromaterapia, utilizando aceites esenciales extraídos de plantas, para crear propuestas orgánicas funcionales e innovadoras para el cuidado personal.

Cuentan con diversas líneas, entre ellas: el cuidado facial, corporal, para el hogar, para el cabello y para la relajación.

Los productos de Aromas son ideales para todo tipo de piel ya que no contienen fragancias químicas, colorantes ni derivados del petróleo garantizando el cuidado efectivo de la piel; y son libres de crueldad animal. Todas las materias primas que utilizan son naturales, orgánicas y amigables con el medio ambiente al ser biodegradables.

“Actualmente contamos con 8 tiendas en Costa Rica y 2 tiendas por abrir en Guatemala. Es por ello que cada día trabajamos con pasión para ofrecer experiencias únicas y hacer que cada producto logre su impacto en el usuario. Contamos con un producto para cada gusto, necesidad, presupuesto y para cada

integrante de la familia”, indicó Andrea Becerra, Fundadora y Gerente de Innovación de Aromas.

La marca cuenta con el respaldo de Andrea Becerra, aromaterapeuta certificada en New York Institute of Aromatic Studies, avalada por la National Association of Holistic Aromatherapy (NAHA) de Estados Unidos.

Cabe mencionar que la experta ha liderado y conformado una gran red de proveedores y clientes, con los que ha compartido su experiencia en la aromaterapia. Además, imparte charlas y seminarios sobre usos y beneficios de los aceites esenciales.

Aromas continuará ampliando su catálogo a nivel nacional, con el fin de ofrecer la mayor variedad de soluciones de cuidado personal por medio de la aromaterapia.

Los visitantes encontrarán en Aromas, sostenibilidad y bienestar para toda la familia, mejorando así su calidad de vida.