Emprendedores reafirman a EE.UU. desde Honduras su voluntad para crear buenos empleos

Los generadores de puestos de trabajo de Honduras y los fundadores de HUGE Business and Investment Council celebraron hoy la iniciativa «Root Causes Strategy y el «Call to Action» del presidente de E.UU., Joe Biden.

Por EFE

Emprendedores aglutinados en la iniciativa HUGE reafirmaron este miércoles a EE.UU., desde Honduras, su voluntad de crear buenos empleos y saludaron la llegada de la vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, a Tegucigalpa, con ocasión de la investidura de la nueva presidenta hondureña, Xiomara Castro.

«Reafirmamos a la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y a la comunidad internacional, que queremos trabajar juntos en el fortalecimiento de las instituciones, brindando soluciones sostenibles para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente y en la creación de oportunidades», indicó Huge en un comunicado.

Agregó que la apuesta es para lograr la consolidación de la economía entre los países del Triángulo del Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) y los Estados Unidos.

HUGE aglutina a empresarios y otros sectores que trabajan para promover y atraer inversiones a los países del Triángulo Norte de Centroamérica a través del sector privado, que hasta ahora han documentado nueve proyectos en su primer año de labores.

Eso representa, según HUGE, 1.880 millones de dólares en inversión que generarán 160.000 nuevos puestos de trabajo en el Triángulo Norte y Estados Unidos.

Además, con el reciente anuncio de Harris, la inversión en la región aumentará a 2.700 millones de dólares, señaló HUGE.

También indicó que la iniciativa HUGE (Honduras, Estados Unidos, Guatemala y El Salvador) acompaña las propuestas de la Administración Biden-Harris por lograr una prosperidad económica en el Triángulo Norte centroamericano, estabilidad institucional, respeto a los derechos humanos, protección al ambiente y reducir los flujos migratorios hacia el país del norte.

«Los líderes empresariales de Honduras que forman parte de Huge están comprometidos con una forma inclusiva y sostenible de crear oportunidades para todos y listos para continuar trabajando con EE.UU. y la recién electa presidenta Xiomara Castro», quien asumirá el poder el jueves, dijo el director ejecutivo de HUGE, Greg Huger.

Castro ganó las elecciones del 28 de noviembre en su país y se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia hondureña.

«La voz de la sociedad civil la escuchamos alto y en forma clara en el sector privado. En HUGE, queremos asegurarnos de que todas nuestras inversiones tengan un impacto positivo y sostenible en la vida y los medios de subsistencia de las personas de nuestros países», dijo Lorena Maduro, fundadora de HUGE, quien representa a Inversiones La Paz y es directora ejecutiva de Solvenza, en Tegucigalpa.

El presidente del directorio de Grupo Financiero hondureño Ficohsa, Camilo Atala, indicó que con gran entusiasmo «se están desarrollando financiamientos inclusivos y nuevos instrumentos con base tecnológica para seguir apoyando a las pequeñas y medianas empresas».

HUGE indicó que las oportunidades generadas por la pandemia de la covid-19 y las actuales tensiones económicas y comerciales entre Estados Unidos y China han abierto oportunidades para que la fabricación, servicios logísticos e industriales en Asia puedan ser trasladados a la región centroamericana.

«Tenemos grandes oportunidades frente a nosotros debido a las interrupciones en la cadena de suministro, lo que debería alentar a los EE.UU. y otras industrias internacionales a trasladar sus operaciones a los países del Triángulo Norte de América Central, aquí en Honduras están las puertas abiertas para crecer juntos», expresó el hondureño Jesús Canahuati, presidente del Grupo Elcatex y miembro Fundador de HUGE.