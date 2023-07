Emprendedores costarricenses lanzan «Zomera Foods», comidas típicas y tradicionales en una lata

El sabor de Costa Rica en una lata para celebrar la Anexión.

Por Revista Summa

El chifrijo, el arroz con pollo y el gallo pinto, entre otros, buscan abrirse mayor espacio en el paladar de nacionales y extranjeros, al lograr enlatarlos y ofrecerlos de manera masiva, con una preparación sencilla, pero con un gran sabor a Costa Rica, logrando una experiencia gastronómica en cada presentación de los productos Zomera Foods, un emprendimiento 100% nacional e iniciado por jóvenes empresarios, visionarios y amantes de su país.

De esa manera, es que nace la idea de la unión entre Enrique Ramírez y Gabriel Mesalles, quienes en búsqueda de un proyecto en una reunión, luego de horas de trabajo, pensaron en las ganas que tenían de un chifrijo y lo difícil que resultaba su preparación. En ese momento, inició lo que sería la opción de brindar al consumidor un chifrijo listo para consumir, no solo complaciendo a los amantes del plato, sino atrayendo nuevas generaciones.

“Zomera Foods surge de la necesidad de ofrecer un producto que no existe, ya que parte de nuestro público meta se basa en gente joven que vive sola, trabaja y/o estudia y quizás no cuentan con el tiempo o la disposición para cocinar. Además, también nos enfocamos en las familias, que necesitan opciones rápidas, nutritivas y buenas para sus hijos, siendo nuestras comidas, platos completos, ricos y de fácil preparación, bajo un concepto fresco y debidamente producido, donde desde su sabor hasta su presentación y etiqueta, hablan de la calidad que ofrecemos”, comenta Gabriel Mesalles, Co Propietario de Zomera Foods.

Los productos que ofrece la marca son innovadores y han tenido un extenso proceso de estudio a lo largo de dos años, desarrollado junto a tecnólogos de alimentos y chefs, con el fin de cada vez ir perfeccionando las recetas, sin dejar de lado la mejora continua con respecto a la calidad de los productos.

“Actualmente, contamos con gallo pinto, base para chifrijo, arroz con pollo, picadillo de papa con chorizo y picadillo de papa con carne, todos en una presentación de aproximadamente 200 gramos y otra de 305 gramos, teniendo como productos sobresalientes en el consumidor el gallo pinto y el arroz con pollo”, agrega Gabriel.

Entre los planes de expansión de la marca, se encuentra actualmente cubrir el país, donde se encuentra a la venta en Saretto, Peri, Super Compro, Super Víquez y Cadesur. Adicionalmente, a través de canales digitales como Cornershop, PedidosYa, Rappi, UberEats y Peridomicilio.

A mediano plazo, existe la intención de desarrollar un mercado internacional con el fin de exportar el mejor sabor de Costa Rica a los miles de ticos que viven fuera del país y lograr compartir con extranjeros nuestros platos tradicionales.