Emojis en el marketing: ¿Cuáles son los más utilizados y cuáles funcionan mejor?

Especialistas de Norte América en marketing de e-commerce usan sólo el 20% de los emojis con mejor rendimiento.

Por Revista Summa

CleverTap, plataforma de engagement all in one, lanzó hoy la edición de e-commerce de su Informe “Art of Emoji”, donde se destaca qué emojis son los más comunes, cuáles funcionan mejor y cuáles evitar. Desde su creación en 1998, los emojis han sido un medio muy eficaz para comunicar el tono, el subtexto, la ironía, entre otras cosas que el texto escrito no puede.

Según el Informe Anual 2023 de Emojipedia, hubo un aumento del 77% en el uso de los emojis respecto al año anterior. Hoy en día, las marcas han descubierto el inmenso valor de los emojis: el 60% de las notificaciones push globales los usan.



El informe CleverTap “Art of Emoji” reveló que las notificaciones con emojis generan 12% más clics que aquellas que no los usan. Por lo tanto, las marcas los ven como una herramienta persuasiva y accesible para construir conexiones más significativas con sus clientes. CleverTap analizó 10 mil millones de datos de 40 millones de notificaciones push enviadas por plataformas de comercio electrónico de todo el mundo para conocer las preferencias de los clientes, el impacto de los emojis y cómo los utilizan los profesionales del marketing.

Descubrió que, independientemente de la región, las marcas de comercio electrónico incorporan en sus mensajes sólo el 20 % de los emojis con mejor rendimiento, mientras que, en algunas regiones, hasta el 30 % de los emojis más utilizados tienen un rendimiento inferior.

Para ayudar a los profesionales del marketing a captar mejor a los clientes a través de los emojis, el informe desglosa el rendimiento de estos por región, destacando los más utilizados, los de mejor rendimiento y los que deben evitarse. A continuación, se muestran algunos ejemplos del informe:

Los emojis han pasado de ser una novedad para convertirse en un pilar de cualquier dispositivo. Se han arraigado en el tejido de la comunicación moderna y nos han ayudado a transmitir mucho más que si solo nos limitáramos al texto.

«Los emojis son una herramienta potente a disposición de cualquier profesional del marketing que, bien utilizada, puede hacer que un mensaje cobre vida al instante. Pero, al igual que ocurre con las comunicaciones personales, usarlos en cualquier lugar y en todas partes podría desorientar al destinatario», afirma Marcell Rosa, Líder Regional de América Latina de CleverTap.

«Los profesionales del marketing deben experimentar con varios emojis, ver qué funciona mejor para su público objetivo, pero utilizarlo solo cuando sea contextualmente relevante. De lo contrario, puede perder su potencia.

Hay que recordar que, a la hora de utilizar una herramienta de marketing tan persuasiva, debe mantener la frescura, la cercanía y, lo que es más importante, la sensibilidad cultural». En cuanto al futuro de los emojis en la interacción con el cliente, Marcell añadió: «Con los avances de MarTech, las marcas podrán hiperpersonalizar esta experiencia identificando qué emojis funcionan mejor con cada usuario. Con el tiempo, los emojis se ajustarán dinámicamente en función del sentimiento y el contexto de la conversación, mejorando así la profundidad emocional de la comunicación».

Además, la integración más generalizada de los emojis con la realidad aumentada y la realidad virtual (como los Animojis de Apple) permitirá a los clientes expresarse de forma más vívida en entornos inmersivos. Podría redefinir la forma en que los clientes interactúan con los productos y servicios, mejorando sus experiencias de compra en general”.