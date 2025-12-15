Embajada de Italia impulsa nueva estrategia para proteger productos auténticos en Costa Rica

Italia Trade Agency (ITA), en conjunto con la Embajada de Italia en Costa Rica, refuerza su liderazgo gastronómico en Costa Rica con productos certificados.

Por Revista Summa

Italia Trade Agency (ITA), organismo oficial para la promoción del comercio exterior italiano, anuncia una estrategia integral para fortalecer la presencia del patrimonio culinario italiano en el mercado costarricense, promoviendo productos con Denominación de Origen Protegida (DOP), Indicación Geográfica Protegida (IGP), Especialidad Tradicional Garantizada (STG) e Indicaciones Geográficas (IG) para bebidas espirituosas. Este sistema, reconocido como el más avanzado del mundo, garantiza autenticidad, trazabilidad y calidad superior, protegiendo la tradición frente a imitaciones y falsificaciones.

Con casi 900 denominaciones registradas en la Unión Europea, Italia lidera el sector agroalimentario europeo y representa más de uno de cada cinco productos con Indicación Geográfica en Europa. Estos sellos certifican que cada alimento o bebida proviene de su territorio original, preservando técnicas ancestrales y características únicas. Entre los productos más emblemáticos se encuentran Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, aceites de oliva extra virgen, vinagres balsámicos, vinos y destilados italianos.

“Cada producto certificado es un puente entre la historia y la innovación. Queremos que los consumidores costarricenses vivan la experiencia auténtica del Made in Italy, con alimentos que no solo garantizan calidad, sino que transmiten cultura, sostenibilidad y confianza”, afirmó Alberto Colella, Embajador de Italia en Costa Rica

Este modelo no solo protege la identidad cultural y gastronómica, sino que también impulsa la “DOP Economy”, que genera más de 19 mil millones de euros en valor de producción, contribuyendo al desarrollo de comunidades rurales, la preservación de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.

Italia invita a consumidores y distribuidores costarricenses a verificar los sellos DOP, IGP, STG e IG en las etiquetas al momento de adquirir productos italianos, asegurando así autenticidad, trazabilidad y un estándar de calidad incomparable.