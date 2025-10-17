Electo Directorio del Banco Nacional

El Banco Nacional es el impulsor del desarrollo sostenible del país.

Por Revista Summa

En estricto respeto y cumplimiento de las normativas que rigen a la entidad como institución estatal, la Junta Directiva ha designado un nuevo directorio.

El Órgano de Dirección superior queda integrado de la siguiente manera: Marvin Arias Aguilar, presidente; Maricela Alpízar Chacón, vicepresidenta; Ruth Alfaro Jara, secretaria, además integran la Junta Directiva: Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras y Bernal Alvarado Delgado.

El norte del Órgano de Dirección es asumir con responsabilidad la misión de continuar guiando el rumbo de la institución, tomando decisiones estratégicas que impulsen el desarrollo y el bienestar de Costa Rica.

El BN siempre se ha caracterizado por su estabilidad, transparencia y garantiza el buen gobierno corporativo en resguardo del patrimonio de todos los clientes e intereses de todas las partes interesadas. Esta designación permite continuar sirviendo al país con el profesionalismo y la integridad que ha distinguido al BN por 111 años.

El gobierno corporativo del Banco Nacional se destaca por prácticas responsables, una adecuada gestión de riesgos y la fortaleza de sus estructuras de control y cumplimiento, de esta manera los clientes pueden tener la confianza de contar con el respaldo de una institución referente y líder dentro del sistema financiero costarricense.

El Banco Nacional es el impulsor del desarrollo sostenible del país, invita a mirar hacia el futuro fortaleciendo alianzas con todos los sectores, promoviendo la innovación y consolidándose como un pilar de progreso y estabilidad para las familias y empresas costarricenses.

Las decisiones estratégicas del BN se rigen por los más altos estándares éticos y técnicos en los que siempre se ha considerado al cliente en el centro, porque ese es el compromiso de un banco humano, cercano y sostenible.

Su firme propósito institucional es convertir sueños en realidades para impulsar el desarrollo nacional, así se refleja en su trayectoria como entidad sólida, confiable y dedicada al bienestar de todos los habitantes de Costa Rica.