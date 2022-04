El valor de la equidad, inclusión y diversidad en Walmart Nicaragua

Como parte de su Propuesta de Valor al Asociado (PRODI), Walmart fomenta la igualdad de oportunidades en la población nicaragüense como un factor clave en el crecimiento de la organización.

Por Revista Summa

En Nicaragua, la fuerza laboral de Walmart está compuesta por 2,118 mujeres, es decir un 49 % del total de asociados (colaboradores) de la compañía. Meyling Chacón es parte de ese grupo privilegiado, quien se desempeña como operadora de montacargas en el Centro de Distribución (Cedis), ubicado en Mateare. Para cualquiera, la labor que realiza pudiera ser considerada de alto riesgo y destinada exclusivamente para los hombres, pero ella ha roto ese paradigma.

“He recibido un trato con respeto, cariño e igualdad. Nunca he tenido un maltrato en este oficio porque ser mujer y todos los demás varones. En lo personal, es un orgullo y un reto porque ejerzo algo que no es común y gracias a Dios en Walmart me dieron la oportunidad y la dicha”, expresa orgullosa de su labor.

Por otro lado, el personal femenino es el que ocupa la mayor cantidad de posiciones de liderazgos, con un 58 % de los cargos gerenciales, es decir, 123 de los 213 que tiene la operación del país.

Xochilt Quintanilla es otro claro ejemplo de ello. Inició su carrera en el 2003 recuperando cartera, luego pasó al área comercial, después se le presentó la oportunidad de integrarse a la planta de industrias cárnicas y tras dos puestos administrativos más, ahora es la única mujer en la compañía en realizar la negociación de la compra de ganado con los productores del país.

“Di un gran salto, de pasar trabajando con números a estar en el campo. He aprendido un montón de este sector. En un futuro, me gustaría ser compradora regional, para poder suplir aún más las necesidades de la compañía”, comparte Quintanilla.

Inclusión

Y es que en Walmart las oportunidades laborales son para todos y a Pedro Guevara, un joven con discapacidad auditiva, no le cabe duda, pues desde hace aproximadamente tres años labora como cajero en la tienda Walmart de carretera a Masaya, pero que ahora se está preparando para ser líder, lo cual lo ha venido a empoderar.

“Fue muy alegre para mí cuando me llamaron para ingresar a Walmart después que participé en una feria laboral. Ya cuando vine a la tienda una persona oyente estuvo conmigo capacitándome para realizar esta labor. Yo me siento muy bien y agradecido porque aceptan a personas con discapacidad y en un futuro a mí me gustaría tomar el cargo de tesorero de la tienda”, sostiene el joven.

Al igual que Pedro, la compañía genera empleo para 245 personas más que tienen algún tipo de discapacidad. Esto representa un 5.6 % de la planilla general, una cifra sobrepasa lo que mandata la legislación nicaragüense en el tema de inclusión laboral, que es tener el 2% de la nómina con personas con discapacidad. Para poner en contexto, el año pasado se sumaron a la familia de Walmart Nicaragua 42 personas con discapacidad, un 20% más que en el 2020.

“Las personas con discapacidad traen mucha alegría y verdaderamente aprovechan la oportunidad que se le presenta. Contrario a lo que se pudiera pensar, son seres sumamente productivos y pueden hacer cualquier actividad de manera individual, solo necesitan encontrar un lugar que tenga las condiciones para ellos, como el caso de nuestra compañía”, señala María Marta Rodríguez, Coordinadora de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

Diversidad

Al ser una de las empresas privadas con más asociados en el país, Walmart siente una gran responsabilidad de ofrecer entornos de trabajo seguros y libres de acoso y discriminación, basados en el respeto en donde clientes, asociados, proveedores y socios se sientan cómodos de ser ellos mismos, valorando ideas, opiniones, experiencias e identidades para desarrollar su potencial.

Miguel Ángel Silva es testigo de lo anterior ya que su preferencia sexual no fue criterio para contratarlo en la compañía, mucho menos lo ha sido para ascender de puesto. Actualmente ocupa el cargo de auxiliar de intendencia en la planta Hortifruti, ubicada en Sébaco, Matagalpa, posición que le fue ofrecida por sus méritos y capacidades demostradas en sus anteriores responsabilidades que venía desempeñando desde hace unos 5 años que forma parte de la familia Walmart que lo ha acogido con respeto.

“En una fiesta de fin de año yo me travestí de mujer y no fui señalado como tal. En Walmart me puedo sentir muy bien. Existe el respeto al individuo, sobre todo a mi persona. Eso me hace sentir grande, el poder ser quién soy sin discriminación alguna”, cuenta Miguel Ángel.

“Como Walmart estamos nosotros comprometidos a respetar la manera de pensar de cada uno y eso no impide que él pueda ser ascendido, más bien él ha demostrado ser una persona muy respetuosa con todos sus compañeros. Hemos tratado de cumplir lo que la compañía profesa y así lo hemos trabajado”, comenta su jefe inmediato, José Antonio Martínez.

En Walmart de México y Centroamérica hay un Consejo Consultivo de Diversidad e Inclusión que se encarga de liderar diferentes iniciativas dentro de la compañía basándose en 4 pilares distintos: Personas con Discapacidad; Equidad de Género; Diversidad Sexual y Diversidad Generacional. Este consejo está conformado por equipos de líderes de alto nivel quienes, año a año, generan un plan de trabajo en pro de sus asociados.

“Walmart es una compañía que apuesta mucho por el desarrollo de sus asociados. La inclusión, equidad y diversidad son estandartes de la empresa como factor clave para su crecimiento y operatividad, así conformamos una fuerza de trabajo rica en experiencias, capacidades y con resultados valiosos. Para nosotros, un ambiente libre genera una sinergia importante no sólo para las relaciones comerciales, sino también para las relaciones humanas”, destaca Richard Lugo, Gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

Este es el Lugar

En Walmart de México y Centroamérica se implementan una serie de acciones que promueven el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, apegado al compromiso de procurarles a sus asociados un estado de bienestar óptimo.

Las iniciativas de Balance de Vida y la implementación de nuevas formas de trabajar en la empresa buscan lograr una organización moderna en nuestros asociados, además de un estilo de vida saludable. Por ello se cuentan con beneficios como:

Programa Horario Flex, por medio del cual los asociados administrativos trabajan una hora adicional de lunes a jueves para gozar de la tarde libre los viernes.

Flexibilidad de horario para estudio mediante el cual los asociados de las tiendas o plantas se les otorga un permiso para que continúen con su formación profesional.

Licencia posnatal. Las mamás cuando se integran luego de dar a luz puedan ir trabajando paulatinamente o escalonado hasta volver a sus 8 horas diarias, empiezan con 4 y van sumando 1 hora por mes hasta llegar a completar las 8. Asimismo, los papás, durante el primer mes de vida del bebé o por adopción, tienen derecho a trabajar 6 horas en lugar de 8 para poder ayudar en este rol tan importante.

“En Walmart entendemos la importancia de cuidar de nuestros asociados y nos complace ser una fuente de empleo estable, seguro y de calidad, brindando oportunidades de trabajo de todo tipo y a todos los nicaragüenses”, agrega Lugo.

En 2021, las actividades comerciales de Walmart Nicaragua brindaron oportunidades de empleo a 4,357 personas en total, extendidos por las 71 tiendas Palí, 20 bodegas Maxi Palí, 9 supermercados La Unión y 2 supercenters Walmart, un centro de distribución (Cedis), dos plantas agroindustriales (Industrias Cárnicas y Hortifruti) y la oficina administrativa.