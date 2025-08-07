El valor de construir con propósito: El compromiso de Arcos Dorados con la sostenibilidad en sus restaurantes

En el caso de Panamá, una de las iniciativas más destacadas es la incorporación de sensores de movimiento que permitan el ahorro energético y la disminución de su huella de carbono.

Por Revista Summa

La industria de la comida rápida se asocia a menudo con la velocidad y la conveniencia para degustar productos de calidad y sabor en pocos minutos. Sin embargo, para Arcos Dorados en Panamá, detrás de cada hamburguesa hay un compromiso progresivo con la sostenibilidad para contribuir al crecimiento y desarrollo de las comunidades en las que opera. La compañía, ha implementado una serie de estrategias de sostenibilidad que están transformando la construcción y remodelación de sus restaurantes.

Vía Porras, La Mitra, Villa Zaita, Paitilla, Albrook, y próximamente Marbella, son algunas de las últimas construcciones o remodelaciones realizadas por la compañía en el país. Más allá de estas ubicaciones que buscan estar cerca de sus clientes e impulsar el crecimiento económico; son reflejo de su continuo compromiso por proveer un espacio seguro, agradable, eficiente y amigable con el medio ambiente, para el disfrute de todos los panameños.

Construcciones que cuidan el planeta

En el caso de Panamá, una de las iniciativas más destacadas es la incorporación de sensores de movimiento que permitan el ahorro energético y la disminución de su huella de carbono. Estos sensores permiten reducir significativamente un uso más eficiente de la energía eléctrica, lo que se traduce en una operación sin interrupciones, garantizando la comodidad de los clientes y su compromiso con el futuro del planeta. Además, se ha implementado Iluminación 100% LED, aires acondicionados de bajo consumo y encendido automático de rótulos; lo que convierte estos nuevos restaurantes en un ecosistema viable para seguir impulsando el ahorro energético.

Además de la energía, el uso eficiente del agua es otra de las prioridades. En cada remodelación, Arcos Dorados instala grifos de bajo flujo y sistemas de descarga en inodoros que minimizan el consumo de este recurso vital. Aunque estos detalles puedan parecer pequeños de forma individual, su impacto se multiplica considerablemente a lo largo de todos los restaurantes, generando un ahorro sustancial de agua.

La empresa ha adoptado un enfoque de economía circular, buscando constantemente formas de reducir, reutilizar y reciclar. Sólo en el 2024, la compañía logró recuperar 184 mil litros de aceite de sus cocinas para la producción de biodiesel y productos de limpieza. Además, destaca la eliminación gradual de plásticos de un solo uso, siendo un objetivo clave que se está incorporando en toda la región junto a los basureros con separación de desechos orgánicos e inorgánicos.

Por otro lado, durante este 2025 se ha puesto en marcha el plan piloto ‘Robot de Reciclaje’, que consta de un recipiente dedicado para el reciclaje de las Cajita Feliz, contribuyendo a la formación de una conciencia más ecoamigable de las próximas generaciones, y haciendo parte a los más pequeños de acciones en beneficio del planeta.

Innovación que va más allá de las cocinas

La sostenibilidad de los restaurantes de Arcos Dorados en Panamá no se limita a la estructura del edificio, su compromiso se extiende más allá de las paredes de sus restaurantes. Recientemente ha incorporado mejoras en sus servicios de AutoMac en varios de sus restaurantes y ha llevado la innovación al siguiente nivel con la incorporación de kioscos de autoatención y su APP Pide y Pasa. La inclusión de tecnología en su operación, le ha permitido ser más eficiente y disminuir los tiempos de preparación y espera de los productos.

A través de sus iniciativas en construcción y operación, la compañía demuestra que es posible combinar un negocio exitoso con el cuidado del medio ambiente. Cada nuevo restaurante y cada remodelación son un paso más hacia un futuro más verde y responsable, allanando el camino para un ambiente más saludable como herencia para las futuras generaciones.