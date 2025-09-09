El turismo internacional crece un 5% en el primer semestre de 2025 pese a los desafíos globales

Según ONU Turismo, casi 690 millones de turistas viajaron internacionalmente entre enero y junio de 2025, alrededor de 33 millones más que en el mismo período de 2024, aunque los resultados fueron mixtos entre regiones y subregiones.

El Secretario General de Turismo de la ONU, Zurab Pololikashvili, afirmó: «Ante los desafíos globales, el turismo internacional mantiene un fuerte impulso y resiliencia. El primer semestre de 2025 trajo consigo un aumento en el número de llegadas y en los ingresos para la mayoría de los destinos del mundo, lo que contribuye a las economías locales, el empleo y los medios de vida. Sin embargo, esto también nos recuerda nuestra gran responsabilidad de garantizar que este crecimiento sea sostenible e inclusivo y de colaborar con todos los actores locales en ese sentido».

La primera mitad de 2025 trajo consigo un aumento en el número de llegadas y de ingresos para la mayoría de los destinos del mundo, lo que contribuye a las economías locales, los empleos y los medios de vida.

Los factores económicos y geopolíticos siguen planteando riesgos importantes

Al igual que en encuestas anteriores, la encuesta de septiembre del Panel de Expertos en Turismo y el Índice de Confianza Turística de las Naciones Unidas señalan los altos costos del transporte y el alojamiento, así como otros factores económicos, como los dos principales desafíos que impactan al turismo internacional en 2025. Se prevé que la inflación turística disminuya del 8,0% en 2024 al 6,8% en 2025 (proyecciones basadas en un indicador indirecto de inflación turística), pero se mantendría muy por encima del 3,1% previo a la pandemia y significativamente por encima de la inflación general (4,3%). Según el Panel, los turistas seguirán buscando una mejor relación calidad-precio, pero también podrían viajar más cerca de casa, hacer viajes más cortos o gastar menos, como respuesta al aumento de precios. La incertidumbre derivada de las tensiones económicas y geopolíticas también puede afectar la confianza en los viajes. La menor confianza del consumidor se clasificó como el tercer factor principal que afecta al turismo en la encuesta de septiembre de 2025, mientras que los riesgos geopolíticos (aparte de los conflictos en curso) ocuparon el cuarto lugar. El aumento de los aranceles comerciales (quinto) y los requisitos de viaje (sexto) también fueron preocupaciones importantes expresadas por el Panel de Expertos.

Ligero repunte en los niveles de confianza para septiembre-diciembre de 2025