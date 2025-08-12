El turismo de nostalgia gana terreno entre los turistas

¿Qué tipo de turismo es este?

Por Revista Summa

Según un estudio del Global Wellness Institute, la conexión con el pasado es una de las principales motivaciones para el viaje de bienestar. Se ha observado que los viajeros buscan destinos que les permitan revivir recuerdos felices, lo que se relaciona directamente con la mejora del bienestar mental. Además, los informes de Booking.com y Amadeus para 2025 mencionan un fuerte deseo por experiencias que evocan “tiempos más sencillos”, como recrear vacaciones de la infancia, lo que refleja un anhelo de seguridad y confort en un mundo incierto.

Alejandro Rojas, coordinador de Mercadeo, del Hotel Arenal Manoa menciona que “hemos observado una tendencia muy clara en la industria del turismo: los viajeros buscan algo más que un simple destino. Buscan un viaje al pasado”.

“La ‘retrospección idílica’ no es solo una moda; es una respuesta humana a la necesidad de reconectar con la sencillez y la felicidad de épocas pasadas. La gente anhela esa sensación de seguridad y calidez que a menudo se asocia con los recuerdos de la infancia. Por ello, la industria debe adaptarse y ofrecer experiencias que evoquen autenticidad y tradición, permitiendo a los viajeros crear nuevos recuerdos basados en la nostalgia”, agregó Rojas.

Hotel Arenal Manoa: el destino para los recuerdos que perduran

Un lugar en Costa Rica donde este tipo de turista puede experimentar esta tendencia es el hotel Arenal Manoa, las razones son varias.

La primera de ellas es que hotel está inmerso en una propiedad de 13 hectáreas, donde los huéspedes pueden caminar por jardines exuberantes y observar la vida silvestre, recreando la sencillez de las vacaciones en la naturaleza.

Además, se caracteriza por contar con tradición y calidez, ya que desde el desayuno típico costarricense con productos frescos de la zona hasta la atención personalizada, cada detalle del servicio evoca una sensación de hogar y comodidad.

Otro aspecto es que en lugar de la alta tecnología, el hotel fomenta actividades que priorizan la conexión humana y el descanso, como las piscinas de aguas termales con vistas al volcán, ideales para la conversación y la contemplación.

Además, cuenta con gran variedad de tour que permiten conocer zonas aledañas del país como hacer una caminata cerca del Volcán Arenal, tour de café y cacao, entre otras.

Rojas señaló que el turismo de nostalgia y bienestar emocional no es solo una tendencia pasajera, sino una respuesta profunda a la necesidad humana de reconectar con la sencillez y la calidez del pasado. Al ofrecer experiencias que evocan autenticidad y tradición, como las que se encuentran en el Hotel Arenal Manoa, la industria del turismo

puede satisfacer este anhelo, permitiendo a los viajeros crear nuevos recuerdos que perduren en el tiempo, mientras encuentran paz y bienestar. Este enfoque no solo enriquece la experiencia del huésped, sino que también transforma un simple viaje en un viaje significativo y emotivo.