El Tecnológico de Monterrey avanza en el futuro del trabajo con innovación y confianza en los colaboradores

Tiempo de lectura: 1 Minutos

Por Revista Summa

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

de Monterrey, una de las entidades educativas más prestigiosas de México, se apoya en SAP

SuccessFactors para consolidarse como uno de los mejores lugares del país para trabajar,

transformar su cultura organizacional y hacer que la experiencia de sus colaboradores sea

significativa a lo largo de todo el ciclo de vida laboral.

Gracias a esta herramienta, la institución logró diseñar procesos basados en confianza,

empoderar a sus equipos y eliminar actividades que no agregan valor, lo que permitió la

reducción de nada menos que 500,000 horas de procesos burocráticos. También pudo

desplegar un perfil pormenorizado de todos sus colaboradores, lo que le permite personalizar

las experiencias de acuerdo a sus hábitos o sus preferencias.

“Estamos centrados en las personas y para ello usamos la tecnología no como un fin, sino

como el medio. Basamos nuestra estrategia de gestión de talento en cuatro pilares: confianza,

flexibilidad, colaboración y apertura, los cuales son habilitados por innovación”, comentó

Hernán García, Vicepresidente de Talento y Experiencia del Tecnológico de Monterrey.

Esta digitalización de procesos le permitió responder con agilidad al reto de habilitar clases de

forma remota durante los meses más complicados de la pandemia, ya que contaban con todas

las herramientas necesarias. Avanzando hacia modelos de trabajo híbrido, el Tecnológico de

Monterrey es pionero en este concepto ya que, desde antes de la pandemia, los colaboradores

cuentan con herramientas para reservar una sala de juntas, programar sus vacaciones, reportar

la necesidad de un mantenimiento, solicitar algún recurso o firmar un nuevo contrato laboral

con apenas unos pocos clics en su teléfono móvil. En total, ya se dispone de más de 800

servicios en línea para los colaboradores, de los cuales 100 no requieren de ninguna

intervención por parte de terceros.

En el marco de su aniversario 80, el rol de la institución educativa es clave en la economía

mexicana: se estima que sus egresados generan 2.8 millones de empleos a nivel global y han

creado más de 200 mil empresas.