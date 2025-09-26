El Supremo autoriza a Trump para congelar US$4.000 millones en ayuda exterior

Es la tercera vez que el máximo tribunal estadounidense permite a Trump congelar.

Por EFE

El Tribunal Supremo de EE.UU. autorizó este viernes al Gobierno del presidente Donald Trump a que mantenga congelados unos 4.900 millones de dólares en ayuda exterior mientras el Congreso debate los recortes en partidas para cooperación.

El fallo supone una importante victoria para la Administración del presidente en lo referente a su objetivo de recortar los presupuestos federales después de que una corte de menor instancia revocara la congelación de estos fondos al considerar que el mandatario había usurpado los poderes del legislativo.

En su breve fallo, algo típico al tratarse de una demanda por vía urgente del Gobierno, la mayoría conservadora de seis magistrados del tribunal determinó que la capacidad de Trump para gestionar las relaciones exteriores compensa “con creces el posible perjuicio” que sufrirían los destinatarios de las partidas, aunque recordó que su decisión tiene validez provisional hasta que el Legislativo y tribunales inferiores diriman el asunto.

Las tres juezas liberales de la corte votaron en contra y aseguraron que el asunto requiere de un profundo debate ya que está en juego “la distribución de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Congreso en lo que respecta al gasto público”, según el escrito de disconformidad firmado por la magistrada Elena Kagan.

El pasado 28 de agosto el presidente notificó que dejaría sin gastar unos 4.900 millones de dólares de una partida de 11.500 millones aprobada por el Congreso para ayuda exterior.

Lo hizo empleando una figura denominada “rescisión de bolsillo”, que consiste en la readjudicación de partidas en vísperas de que concluya el año fiscal -algo que sucede cada 30 de septiembre en EE.UU.-, lo que hace que su implementación caduque al carecer las cámaras de tiempo para dar su visto bueno.

A principio de septiembre, tras la denuncia de distintos grupos de cooperación, un juez federal del Distrito de Columbia determinó que la acción era ilegal y ordenó al Gobierno desembolsar los 11.500 millones de dólares antes del 30 de septiembre, a lo que el Gobierno Trump respondió insistiendo en que dejaría esos 4.900 millones sin gastar y que apelaría.

El 6 de septiembre una corte de apelación federal rechazó la solicitud del Gobierno para anular la orden, por lo que dos días después el Ejecutivo solicitó al Tribunal Supremo que la suspendiera.

Es la tercera vez que el máximo tribunal estadounidense permite a Trump congelar, al menos de manera temporal, partidas federales, ya que le ha permitido cancelar unos 800 millones de dólares en ayuda para los Institutos Nacionales de Salud y otros 65 millones en subvenciones para la formación de profesorado.

Diferentes ONGs y entidades en el terreno de la cooperación han advertido de los graves efectos humanitarios que el recorte de ayuda exterior de EE.UU. puede tener en países en desarrollo.