El Salvador promueve en Europa Surf City, la capital de las olas en Centroamérica

Por Revista Summa

El Salvador está en proceso de transformarse en un destino emergente, confiable y seguro para el turismo internacional. Sus más de 300 kilómetros de playa ubicadas en el océano pacífico le dan a este país de Centroamérica las mejores olas para practicar surf. Esto le ha valido para ser el escenario de importantes eventos mundiales del deporte acuático.

La presentación de la oferta turística fue realizada por Boris Iraheta, del Ministerio de Turismo de El Salvador durante The Best Of The Best 2021, organizado por la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA, por sus siglas en inglés), espacio en el cual el mercado de Europa pudo conocer la oferta turística de la región en la nueva etapa de la industria turística.

Surf City también es la puerta de entrada para disfrutar de la vida marina. En las playas del occidente del país, es posible disfrutar del avistamiento de ballenas jorobadas las cuales es posible encontrarlas en los meses de diciembre a febrero. Este país también alberga el 47% de manglares de la zona mesoamericana convirtiéndolo en una importante zona de preservación de la región.

Además, El Salvador cuenta con una imponente cordillera volcánica en la que se encuentran más de 100 volcanes, 2 de ellos activos. Sus parques nacionales son propicios para la observación de aves ofreciendo la oportunidad de hacer ecoturismo en sus reservas naturales, siendo el complejo de los volcanes uno de los más conocidos.

La gastronomía de El Salvador es una rica fusión de las culturas locales con la europea. Las pupusas son en definitiva el The Best Of The Best de la cocina salvadoreña prometiendo enamorar todo tipo de paladar con sus sabores. Además, es posible disfrutar de toda la variedad de alimentos preparados a base de maíz, el elemento denominador de los platillos para disfrutar del sabor típico de este destino de Centroamérica.