El Salvador: Applaudo recibe el reconocimiento “Digital Transformation Services of the Year in Latin America 2025”

Se trata de un galardón que destaca a los proveedores más innovadores y confiables de la región en materia de transformación digital.

Por Revista Summa

Applaudo, proveedor global de servicios tecnológicos con modelo nearshore y sede en El Salvador, fue reconocido por CIOReview como “Digital Transformation Services of the Year in Latin America 2025”, uno de los galardones más importantes en el ecosistema de innovación tecnológica en las Américas.

Este reconocimiento resalta el papel de Applaudo como aliado estratégico en la aceleración de la transformación digital de empresas en Estados Unidos y América Latina, gracias a su capacidad instalada, modelo de negocio nearshore y el talento especializado que la distingue en la región.

De acuerdo con CIOReview, la distinción se otorgó tras un riguroso proceso de evaluación que incluyó nominaciones y recomendaciones de líderes tecnológicos de diferentes sectores, quienes destacaron la calidad, innovación y escalabilidad de los servicios de Applaudo.

José Giammattei, Co Fundador y CEO de Applaudo, señaló: “Nos enorgullece recibir este reconocimiento que valida que tenemos una propuesta de valor sólida y un equipo con talento de clase mundial que diseña y ejecuta estrategias de transformación digital con excelencia. Desde El Salvador, estamos entregando soluciones de vanguardia a nuestros clientes, líderes de su industria, en los más exigentes mercados internacionales”.

Applaudo tiene el objetivo de ser el socio de preferencia para las empresas líderes en sus industrias que busquen fortalecer su eficiencia utilizando tecnología de punta en sus procesos de negocio mediante servicios digitales orientados a resultados de negocio.

El portafolio de servicios de Applaudo está diseñado para impulsar la competitividad de empresas en múltiples sectores. Sus principales soluciones incluyen la consultoría en estrategia digital e innovación; integración de inteligencia artificial y machine learning; diseño de experiencias digitales y arquitectura UX/UI; migración e implementación en la nube; desarrollo de software personalizado y ciberseguridad, de inicio a fin, con análisis forense y defensa proactiva.

Estas capacidades permiten a Applaudo apoyar a clientes en sectores como finanzas, manufactura, salud, transporte, hotelería, entretenimiento y gobierno, integrando tecnologías emergentes para responder a los desafíos del mercado.

Applaudo ha trabajado soluciones digitales con marcas líderes como Walmart, Keller Williams, Miami Heat, Golden State Warriors, Holiday Inn y GAF Energy, consolidándose como un socio integral en soluciones digitales para sectores como servicios financieros, manufactura, hospitalidad, entretenimiento, transporte, salud y sector público.

La compañía cuenta con alianzas estratégicas con gigantes tecnológicos como Google Cloud, Microsoft, AWS, Salesforce y Oracle, que le permiten ofrecer servicios bajo los más altos estándares internacionales. A través de su Cyber Defense Center, Applaudo también ha fortalecido su portafolio de ciberseguridad en colaboración con expertos de Google Mandiant, desarrollando soluciones de defensa, análisis forense y consultoría especializada.