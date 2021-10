El Salvador analiza el tratado entre Honduras y Nicaragua sobre el golfo de Fonseca

El Salvador y Honduras disputan desde hace varios años la soberanía de isla Conejo en el Golfo de Fonseca, un peñón de menos de un kilómetro cuadrado.

Por EFE

El asesor jurídico de la Presidencia de El Salvador, Javier Argueta, afirmó este viernes que se ha creado una comisión para analizar los impactos del tratado que firmaron Honduras y Nicaragua para delimitar sus fronteras marítimas.

«Estamos analizan los efectos desde el punto de vista del golfo de Fonseca (Pacífico) y diplomático, y en su momento se le va a pasar al presidente de la República (Nayib Bukele) las recomendaciones respecto de lo que se tiene que hacer», dijo a la prensa.

Agregó que la presentación de recursos internacionales dependerá del análisis de la referida comisión de la Cancillería.

Argueta, sin presentar pruebas, dijo que «estas decisiones» vienen «sin duda alguna de ciertas influencias que quieren que el país no avance».

«Vienen de ciertas influencias o actores que están teniendo reuniones en los Estados Unidos para efectos de detener el avance del Gobierno. Eso es triste, enlazar tanto la política partidaria interna con el efecto que puedan tener decisiones internacionales», añadió.

Bukele, que antes de asumir la Presidencia salvadoreña en 2019 llamó dictadores a los presidentes de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Nicaragua, Daniel Ortega, no ha dado una postura concreta sobre el tema.

¿Qué creen que estuvieran diciendo @dw_espanol (Deutsche Welle), @nytimes (The New York Times), @washingtonpost (The Washinton Post) y sus medios afines si yo hubiera firmado este mismo idéntico tratado geopolítico con Ortega?», escribió en Twitter.

En su mensaje, también a modo de crítica, agregó: «¿Qué estuvieran diciendo los Demócratas en la Casa Blanca?».

El acuerdo de límites, denominado «Tratado Integracionista del Bicentenario», fue suscrito en Managua por Ortega y Hernández, en una actividad anunciada poco antes de iniciar el 27 de octubre.

El Salvador y Honduras disputan desde hace varios años la soberanía de isla Conejo en el Golfo de Fonseca, un peñón de menos de un kilómetro cuadrado, aunque las últimas controversias surgieron cuando el Ejército hondureño realizó un acto e izó su bandera.