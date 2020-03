El retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 costará US$5,8 mil millones

El aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021 han sacudido a los organizadores, patrocinadores y compañías.

Por Revista Summa / Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Una franja de las principales competiciones deportivas, torneos y ligas profesionales del mundo se han cancelado o pospuesto debido al brote de coronavirus. La semana pasada, la emergencia de salud reclamó posiblemente el mayor premio en todos los deportes, los Juegos Olímpicos de Verano 2020, que se inauguró en Tokio el 24 de julio.

Las noticias sobre el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta 2021 han sacudido a los organizadores, patrocinadores y compañías de medios que han invertido miles de millones de dólares en el período previo a un evento deportivo único que puede rastrear su historia hasta la antigua Grecia a finales de los años 770 a.C.

Se espera que la demora de los Juegos de Tokio produzca un golpe financiero costoso, con pérdidas totales que se extienden a más de $ 5.5 mil millones este año, según los datos recopilados por LearnBonds.

Corte económico de $ 2 mil millones Impacto de los Juegos Olímpicos cortado

En 2013, cuando la capital japonesa ganó su candidatura para organizar un evento cuatrienal, se estimó que los Juegos de Tokio costarían alrededor de US$ 6.6 mil millones o 730 mil millones de yenes. Sin embargo, a fines de 2019, los organizadores proyectaron que el costo total casi se duplicó, llegando a US$ 12.3 mil millones o alrededor de 1.35 billones de yenes.

El comité organizador japonés invirtió 603 mil millones de yenes o US$ 5,51 mil millones para organizar los Juegos Olímpicos, revelaron los datos de Statista. La ciudad de Tokio descubrió el segundo costo más alto, gastando solo US$ 5 millones menos que el comité, mientras que el gobierno central dio US$ 1.370 millones.

Uno de los factores cruciales en el cálculo de cómo el aplazamiento de los Juegos Olímpicos golpeó la economía japonesa es que la mayor parte de este gasto ya sucedió. Esto significa que los efectos de los gastos ya se han incluido en el producto interno bruto nacional en los últimos años.

Sin embargo, el impacto financiero de suspender el mayor evento deportivo internacional hasta 2021 será significativo, revelaron los datos de Statista y Kansai University. Dado el compromiso y el entrenamiento involucrados en el período previo a un año olímpico, este retraso ya tuvo un impacto masivo en los 11.000 atletas olímpicos y 4,400 atletas paralímpicos que se preparan para competir en el evento. Muchos de los cuales intentaron entrenar durante varias semanas en países que ya impusieron restricciones de bloqueo.

Sus preparativos por valor de US$3.560 millones para los Juegos Olímpicos se cuentan como una pérdida financiera. Además, se esperaba que los Juegos Olímpicos produjeran un impacto económico a largo plazo en Japón, generando más de US$ 2 mil millones o 218.3 mil millones de yenes en ingresos, principalmente a través del turismo, el gasto interno, el desarrollo urbano de la capital de la nación y el uso continuo de nuevos instalaciones.

Se pronostica que el mantenimiento, la reparación, la administración de los estadios y la villa olímpica generarán alrededor de US$ 210 millones en costos, mientras que se espera que las relaciones públicas y las comunicaciones generen US$ 91 millones en gastos.

Sin ganancias de US$ 4.4 mil millones en patrocinios y ofertas publicitarias

Posponer los Juegos Olímpicos le costará a los organismos de radiodifusión y socios comerciales millones de dólares en ingresos. Sobre todo teniendo en cuenta que las empresas japonesas tenían una gran participación en el presupuesto de los Juegos Olímpicos de Tokio, con un récord de US$3.18 mil millones en patrocinios. En comparación, los Juegos de Londres 2012 y los Juegos de Río de Janeiro 2016 recaudaron tres veces menos de los patrocinadores locales.

Sin embargo, esta cifra no incluye asociaciones firmadas entre gigantes corporativos como Panasonic, Toyota y Bridgestone y el Comité Olímpico Internacional por los derechos de patrocinar varios Juegos seguidos. Como patrocinadores principales, las tres compañías tienen acuerdos exclusivos con el COI por valor de cientos de millones de dólares.

Al mismo tiempo, la cadena de televisión NBC, propiedad de Comcast, estableció un nuevo récord al vender más de US$1.250 millones en publicidad antes de los Juegos Olímpicos de 2020.

Aunque la compañía está asegurada contra eventos que podrían afectar sus inversiones, el retraso de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 les costará el beneficio publicitario. Hace cuatro años, cuando los Juegos tuvieron lugar en Río de Janeiro, NBC ganó alrededor de US$250 millones de publicidad durante los Juegos Olímpicos.