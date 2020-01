En Centroamérica el 43% de los candidatos prefieren las redes sociales al momento de buscar empleo.

Por Revista Summa

Estamos en la era digital y la automatización ha beneficiado muchos procesos dentro del área de recursos humanos de las compañías. Ahora existen tecnologías que facilitan la publicación de trabajo utilizando inteligencia artificial (AI) para analizar currículum, entre otros imprescindibles beneficios.

Sin embargo cada vez es más difícil para las compañías captar el talento que necesitan, muchas de ellas buscan ser innovadoras, sin embargo, la tecnología por sí sola no agregará valor a la experiencia del candidato sin seres humanos creativos detrás de ellas que aprovechen todo su potencial.

Andrés Soto, Gerente de País de ManpowerGroup en Guatemala agregó “Es importante conocer las preferencias de los candidatos al momento de buscar empleo. En ManpowerGroup hemos identificado un nuevo grupo, llamado Early Adopters, quienes en los últimos 6 meses han al menos utilizado tres tecnologías para búsqueda de empleo. Estos datos nos proporcionan un nuevo conocimiento sobre la tasa de adopción de la tecnología de Recursos Humanos”.

Según un estudio presentado por ManpowerGroup Solutions, en Centroamérica el 43% de los candidatos prefieren las redes sociales al momento de buscar empleo, un 22% prefiere las ferias virtuales, mientras que el 17% eligió buscar empleo a través de las aplicaciones en sus teléfonos inteligentes.

Sin duda las tecnologías apoyan tanto a candidatos como empresas, facilitando el acceso a la información, pero no es suficiente. El estudio demostró que los candidatos prefieren la interacción humana, el 26% de los candidatos seleccionaron entrevistas en persona como su preferencia número uno, incluso los early adopters de tecnología de Recursos Humanos está de acuerdo.

El ranking de preferencias tecnológicas a la hora de buscar trabajo:

Entrevista presencial: 26% Búsqueda online: 24% Anuncio en redes: 12% Aplicación en teléfono inteligente: 7% Asistencia a una feria de empleo: 5% Chat en el sitio web del empleador: 3% Entrevista por medio de video: 3% Mensaje de texto con la empresa: 3% Feria virtual de empleo: 3% Pruebas de habilidades: 2%

Antes de elegir la vía de comunicación y el tipo de mensaje, el empleador debe tener clara su estrategia y utilizar una mezcla apropiada que favorezca la experiencia del candidato. Presentamos cinco pasos que los empleadores deben considerar previamente:

Definir el problema Conocer su audiencia Diversificar los canales Convertir cantidad en calidad Incorporar interacción humana

“Todo evoluciona, y las estrategias para atraer y retener el talento no es la excepción. Es importante que no perdamos de vista la interacción humana. La tecnología aporta, pero si no se utiliza correctamente, se corre el riesgo de deshumanizar la experiencia del candidato”. Concluyó Soto.