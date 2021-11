El poder del propósito reunirá a empresas que buscan “Mejores negocios para el mundo”

Evento internacional gratuito convoca abiertamente a empresas de América Central y el Caribe.

Por Revista Summa

¿Hay algo más poderoso para una empresa que tener una razón para existir? Sin duda, los desafíos que enfrentan los colaboradores de una organización son más llevaderos cuando trabajan para un propósito social o ambiental real; al tiempo que, sus clientes, también hallan una justificación de peso para seguir apoyando al negocio de manera fiel.

Justamente, brindar herramientas y experiencias para, “pulir ese propósito”, es lo que “Sistema B” pretende ofrecerle a las empresas de América Central y el Caribe el próximo 11 de noviembre través de su evento denominado “Mejores Negocios para el mundo”.

La actividad, que se desarrolla en el marco del denominado “Día B”, será un evento gratuito y se realizará de manera virtual.

Se estima que tendrá una duración de cuatro horas e iniciará a las 8:00 a.m. de Centroamérica, las 9:00 am Panamá y las 10:00 am de República Dominicana. Durante este tiempo, se brindará a los participantes una perspectiva de la necesidad social y el potencial empresarial que implica para una organización trazarse un propósito de sostenibilidad y equidad social frente a una comunidad de consumidores y ciudadanos cada vez más atentos y conscientes de que sus decisiones de compra y adquisición de servicios tienen un impacto sensible sobre la sociedad como conjunto.

En este sentido, el evento procura que las organizaciones tengan la posibilidad de integrarse a un modelo económico que pueda crear valor integralmente para el mundo a través de la ejecución de medidas y acciones dirigidas al bienestar de las personas, las sociedades y el planeta.

Como explica Paulina Rodríguez, presidenta del Directorio de América Central de Sistema B, esta actividad es una convocatoria abierta para la comunidad empresarial en general y pretende ser un espacio para interactuar y aprender de quienes han alcanzado su “Certificación B”, y, por tanto, se gestionan tomando en cuenta altos estándares sociales, ambientales y de transparencia que inciden sobre sus decisiones corporativas. Así, estas empresas toman en cuenta, además de los intereses financieros de sus accionistas y directivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los intereses y el bienestar de colaboradores, proveedores, clientes, la comunidad y el medio ambiente.

Este será el segundo encuentro regional de América Central y el Caribe impulsado por “Sistema B”. Se prevé que convoque a más de 20 expositores, tanto internacionales, como de la región, incluyendo a Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. La idea es ofrecer a los participantes una visión precisa y realista, pero al mismo tiempo motivadora, de las distintas experiencias alcanzadas por empresas de la región que han impulsado modelos de negocio que contribuyen a solucionar problemas sociales y ambientales.

Ejemplos de potencialidades de la actividad incluyen la oportunidad de establecer redes de contacto, el acceso a paneles de expertos y empresarios y la posibilidad de participar de talleres para la construcción de una estrategia colectiva promovida por la comunidad de profesionales, empresarios, académicos y ciudadanía integrados al Sistema B.

Como parte del evento se incluirán también un conjunto de charlas inspiradoras protagonizadas por personas que se han atrevido a dar un salto de compromiso social y ambiental a través de los negocios, entre ellas están: la charla “El movimiento B Como Estrategia dentro de una nueva economía” brindada por María Emilia Correa, quien es Co fundadora de Sistema B, emprendedora y líder con propósito con 25 años de experiencia internacional en sostenibilidad empresarial; la charla “El propósito como diferenciador ante los grupos de interés de la empresa”, protagonizada por Franco Piza, Gerente de Sostenibilidad del Grupo Bancolombia; y la charla “Por donde empezar: Comunidades Locales y Temáticas”, con Pedro Tarak actual Senior Leader de Puentes Globales de Sistema B Internacional.

De la misma manera, también habrá paneles que incorporarán a numerosos empresarios con experiencias que nutrirán la discusión alrededor de temáticas tan variadas como la huella ecológica, la gobernanza y la transparencia en los negocios, el nuevo consumidor consciente y el propósito como estrategia para atraer y retener talento.