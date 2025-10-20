El nuevo perfil del viajero de lujo: bienestar, conexión cultural y sostenibilidad

Hyatt Inclusive Collection comparte datos relevantes de su informe “Panorama del turismo de lujo en América Latina”.

Por Revista Summa

El turismo de lujo sigue en crecimiento. De acuerdo con el reporte “Luxury Travel Market 2032” de Fortune Business Insights, se proyecta que el mercado crezca de 2.716.760 millones de dólares en 2025 a 4.827.680 millones de dólares en 2032, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,56 % durante el período de pronóstico.

En este segmento, América Latina ya no es un actor periférico; destinos como México, República Dominicana y Costa Rica son hoy protagonistas en los viajes de lujo. Así lo destaca Hyatt Inclusive Collection (HIC) en su reciente informe “Panorama del turismo de lujo en América Latina”.

“Son mercados maduros, estandarizados e integrados internacionalmente en el segmento de lujo. La combinación entre la conectividad aérea y la inversión en hotelería de alta gama, que incluye experiencias gastronómicas de clase mundial, una oferta de playa sofisticada y atención personalizada enfocada en el bienestar integral. Genera turistas que prolongan sus estancias y elevan el gasto y, sobre todo, quieran regresar” , explica Antonio Fungairino, Head para América Latina y el Caribe en HIC.”

De igual forma, el análisis destaca a Brasil y Colombia como mercados emergentes en el sector, con gran potencial por su ubicación y por contar con ofertas culturalmente atractivas, un aspecto hoy muy valorado por viajeros de todo el mundo.

El potencial de los destinos no depende solo de su ubicación o atractivos culturales, sino de cómo responden a las expectativas de los viajeros. Por ello además de identificar mercados en crecimiento, el informe destaca que el verdadero motor del turismo de lujo está en la voz de los viajeros, quienes marcan las tendencias en el sector.

En la misma línea, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la OCDE coinciden en que las preferencias de los viajeros , ya sea precio, sostenibilidad, seguridad y experiencias auténticas, definen la agenda del turismo y orientan la diversificación de la oferta, aspecto esencial para la gestión de los destinos.

En este contexto, el informe de Hyatt Inclusive Collection (HIC) analizó el perfil del viajero de lujo en destinos latinoamericanos: el tipo de experiencias que busca y el nivel de madurez de cada mercado. La conclusión es clara: el turismo de lujo en América Latina ya no se trata de fastuosidad por sí misma.

“Hoy, los viajeros de alto nivel buscan algo más que comodidad material: quieren un valor emocional más profundo basado en el bienestar, la conexión cultural y la sostenibilidad. Prefieren destinos que combinan exclusividad y sofisticación sin perder la autenticidad ni la conexión humana”, agrega Antonio Fungairino.

¿Qué buscan los viajeros en destinos latinoamericanos?

Brasil: Predomina un perfil femenino (30 a 49 años) que valora el bienestar, la cultura y la gastronomía. Sus alojamientos preferidos son hoteles de 4 y 5 estrellas con servicio a medida, donde se privilegia la exclusividad y la conexión emocional a través de experiencias personalizadas con narrativa.

Colombia: Atrae sobre todo a viajeros internacionales de lujo provenientes de Estados Unidos, Europa y América Latina, principalmente entre 30 y 49 años, con un interés creciente entre millennials y Gen Z. Sus preferencias clave son la autenticidad, la sostenibilidad, el bienestar y la gastronomía, junto con una creciente demanda de ecoturismo y glamping

Costa Rica: Atrae a viajeros de Norteamérica y Europa en busca de naturaleza, bienestar y experiencias espirituales. Aquí, el lujo privilegia la pertenencia y el servicio personalizado por encima de la opulencia, con propuestas como retiros de yoga, aventuras ecológicas y hospitalidad genuina.

República Dominicana: El segmento está impulsado por viajeros internacionales, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Parejas y familias de altos ingresos favorecen estancias largas, privacidad, buena mesa, cultura y golf. El sólido modelo de todo incluido sigue siendo un imán para este público.

México: Recibe visitantes de alto gasto de Estados Unidos y Europa, y sostiene un turismo interno sólido. Sus intereses giran en torno al bienestar, el ecoturismo y la exploración del patrimonio cultural. Tanto huéspedes internacionales como locales valoran la privacidad, el propósito y una narrativa de marca auténtica

Según remarcó el informe, aunque el mapa del lujo muestra matices en cada país, hay tres constantes que se repiten: bienestar, autenticidad y servicio personalizado. “El turismo de lujo en América Latina ya no se mide solo por infraestructura o inversión, sino por la capacidad de los destinos de responder a lo que los viajeros realmente buscan y esto es bienestar, sostenibilidad y autenticidad”, concluyó el documento de Hyatt Inclusive Collection, en tanto que destaca que “los destinos que logren integrar estos elementos de manera coherente estarán mejor posicionados para consolidar su crecimiento en los próximos años.