El modelo de “Valor Compartido” que cambió la forma de hacer negocios en Walmart

Walmart está construida sobre los cimientos de la integridad y los más altos estándares de ética.

Por Revista Summa

Desde 2016, Walmart Centroamérica migró su estrategia de inversión social hacia el concepto de creación de “Valor Compartido”. Este modelo permite tener una ventaja competitiva en el mercado ya que la compañía identifica un problema social y junto a sus socios comerciales crea una oportunidad de negocio que genera un impacto positivo y sostenible.

Así, pues, esta iniciativa va más allá de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ya que busca dar respuesta a los desafíos y oportunidades de desarrollo de sus grupos de interés, enfocados en tres áreas de acción: oportunidad, sostenibilidad y comunidad.

“Una compañía de nuestro tamaño tiene la posibilidad y responsabilidad de contribuir de forma significativa al desarrollo sustentable. Por eso, poniendo al cliente en el centro de las decisiones, aspiramos a convertirnos en la cadena omnicanal más confiable y de la que todos puedan sentirse muy orgullosos”, expresó Richard Lugo, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.

La apuesta anterior implica generar valor en beneficio de todas las partes interesadas; simplificar el día a día de los clientes y socios; desarrollar el potencial de talento; fortalecer las relaciones con los proveedores; reducir el impacto ambiental de las operaciones y apoyar a las comunidades donde opera. Por ello, en 2021, la operación de Nicaragua logró:

 US$ 6.2 millones en compras a 71 pequeños y medianos productores agrícolas del programa Tierra Fértil.

 US$ 4.5 millones en compras a 62 pymes manufactureras (+15 % que en 2020) del programa Una Mano para Crecer.

 US$ 109 mil desembolsados para la donación de tecnología agrícola a productores del programa Tierra Fértil.

 Más de 2,600 familias beneficiadas con los programas Tierra Fértil y Una Mano para Crecer.

 Premio Proveedor Excelencia al mejor productor agrícola pyme de toda la región.

 1,060 toneladas métricas de alimentos donados (+102 % más que en 2020), equivalentes a US$ 1.8 millones.

 US$ 123,500 desembolsados en concepto de donación para el fortalecimiento logístico de las instalaciones del Banco de Alimentos de Nicaragua.

 4,357 asociados: 246 personas con algún tipo de discapacidad (5.6%) y 2,118 mujeres (49%).

 76.9 millones de bolsas plásticas de un solo uso fuera de circulación, equivalente al ahorro de más de 5,900 barriles de petróleo.

 1.8 millones de bolsas reutilizables en ocupación.

 Casi 2,300 toneladas de materiales reciclables recuperados, logrando salvar más de 32 mil árboles y evitando el consumo de 18 mil barriles de petróleo.

 Más de 1 millón de kWh anuales a través de la captación de energía con paneles solares.

 434 días sin accidentes en la planta agroindustrial, siendo reconocida como la más segura de toda la compañía en la región.

“Walmart está construida sobre los cimientos de la integridad y los más altos estándares de ética, y opera siempre un estricto apego a la legislación aplicable en todos los países donde tenemos presencia. La estructura y responsabilidades de su Consejo de Administración y todas las actividades de la compañía se rigen por las mejores prácticas de Gobierno Corporativo”, resaltó el ejecutivo.