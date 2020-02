El interés por los vehículos eléctricos se acelera en todo el mundo

El 58% de los consumidores estadounidenses cree que los vehículos que funcionan con baterías son mejores para el medio ambiente en comparación con los vehículos tradicionales de gasolina / diésel.

Por Revista Summa / Fuente Deloitte

Los fabricantes de automóviles aún tienen razones para invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías de sistema de propulsión o tren motriz, ya que el interés en los vehículos de combustible alternativo está aumentando en varios mercados mundiales y en muchos países los responsables de la formulación de políticas están implementando políticas ambientales más fuertes.

En los EE. UU., una combinación de una política ambiental más restringida, los bajos precios del combustible y los incentivos estrictos han mantenido a raya el interés en los vehículos híbridos y totalmente eléctricos. Aun así, el 41% de los consumidores dijeron que están considerando activamente un vehículo de combustible alternativo (incluyendo híbrido eléctrico y alimentado por batería) en el futuro, frente al 29% del año pasado.

Infraestructura de carga de vehículos eléctricos: una bolsa mixta

A pesar de que la tecnología de los vehículos eléctricos mejora cada año, los consumidores aún deben estar convencidos de que el rango de la batería y la infraestructura de carga valen la pena. La falta de infraestructura de carga de vehículos eléctricos es la mayor preocupación para los consumidores en la República de Corea, India, EE. UU. y Japón.

Además, a pesar de que el 41% de los consumidores estadounidenses creen que el vehículo con batería completa debería tener un alcance de al menos 480 kilómetros, el propietario promedio del vehículo viaja solo alrededor de 45 kilómetros por día. Y sorprendentemente, una proporción significativa de consumidores está dispuesta a esperar entre 30 minutos y una hora para cargar completamente un vehículo eléctrico. En los Estados Unidos, el 27% de los encuestados están dispuestos a esperar entre 30 minutos y una hora, con porcentajes aún más altos en la República de Corea (29%), Alemania (30%), India (35%) y China (40%).

Interés en vehículos autónomos estancados en la mayoría de los países

La percepción del consumidor con respecto a la seguridad de los vehículos autónomos sigue estancada desde el año pasado en la mayoría de los países. En los Estados Unidos, casi la mitad de los consumidores (48%) piensa que los autos totalmente autónomos no serán seguros. Esta aprensión se extiende también a los vehículos comerciales. Más de dos tercios (68%) de los consumidores indicaron que estaban preocupados por los vehículos que operan en modo autónomo en la carretera.

La investigación y el desarrollo continúa; los consumidores carecen de disposición para pagar

Los fabricantes de equipos originales continúan gastando miles de millones en Investigación y Desarrollo (I+D) en características avanzadas de vehículos con el supuesto de que los consumidores pagarán una prima para obtener acceso a estas tecnologías avanzadas cuando aparezcan en el mercado. Sin embargo, los resultados del estudio de este año refuerzan los hallazgos anteriores del estudio de Deloitte en el sentido de que lograr un retorno del capital invertido para las nuevas tecnologías puede ser más difícil de lo que piensan algunos fabricantes de automóviles. En particular, los consumidores en los EE. UU. (34%) indican que no están dispuestos a pagar más por la tecnología de vehículos autónomos. Y, con la respuesta positiva de aquellos dispuestos a pagar algo extra, no se cubre los costos necesarios para desarrollar y entregar la tecnología.

Esta renuencia a pagar por la tecnología de vehículos autónomos es parte de una falta de voluntad más general entre los consumidores de las economías desarrolladas para gastar más en otros tipos de funciones automotrices avanzadas como la conectividad. En todo el mundo, casi la mitad de los encuestados en Alemania (46%) y casi un tercio en los EE. UU. (31%) y Japón (28%) indicaron que no pagarían más por un vehículo que pudiera comunicarse con otros vehículos y con infraestructura vial para mejorar la seguridad.