El futuro del trabajo después de la Pandemia

Estas son 24 Ideas sobre el Futuro del Trabajo Post-Covid.

Por Amrop / Joseph Teperman, Managing Partner, Amrop Inniti, Brazil

A medida que avanza la inmunización, los ojos de las juntas directivas y los ejecutivos C-level miran cada vez más hacia el futuro. En conversación con estos ejecutivos, Joseph Teperman, socio de Amrop Inniti, Brazil, recogió las principales preocupaciones y aún más importante, las principales ideas sobre el futuro de la gestión de personas y el lugar de trabajo.

Las preguntas del conversatorio son aquellas que todos deseamos encontrar una respuesta: ¿cómo será la nueva forma de trabajar y estudiar?

En la mesa, los CEOs, directores, socios e inversionistas abordaron inquietudes comunes y generaron una “tormenta” de excelentes ideas que seguramente se sentirán en la dinámica de las organizaciones en los próximos años. Estos son los temas que comparto con ustedes.

Mirada al presente

Gestión de personas y trabajo remoto

1. La incorporación de nuevo personal a distancia es un caos, la dificultad para transmitir la cultura de la empresa es grande.

2. Bill Gates dice que los viajes corporativos se reducirán en un 50%. En el periodo prepandémico, las compañías aéreas tenían una tasa de ocupación de 70% en el segmento corporativo y 30% en el de ocio.

3. Otra percepción de Bill Gates compartida por el grupo, indica que más del 30% de los días de trabajo en la oficina desaparecerán, es decir, ¡que se puede trabajar desde cualquier lugar!

4. Existe una preocupación por la fragmentación de la cultura organizativa de los equipos que son 100% home office.

5. De lunes a viernes, de 8 a 17 horas, trabajando desde las oficinas, no volverá a existir. Las empresas que están exigiendo a los colaboradores volver por ese camino están teniendo quejas y ya están empezando a perder gente buena.

6. En las empresas de retail con tiendas físicas, empresas constructoras con empleados en sitio, entre otras, los colaboradores necesitan ir a su lugar de trabajo, no hay otra opción.

7. Para aumentar el sentido de pertenencia al personal remoto, está de moda la estrategia de entrega de kits: bolígrafo, libro, cuaderno, medias, etc.

8. La creatividad y las inversiones en actividades de integración valen la pena, como la entrega de pizzas a 50 personas al mismo tiempo durante una reunión virtual.

9. La atención que hay que prestarle a la integración es relevante, o se pueden ocurrir pérdidas de talento y alta rotación, como en el ejemplo de un nuevo trainee que estuvo tres meses en la empresa y terminó marchándose por falta de atención. ¡No estaba en el radar de los líderes y no recibió asignaciones y ni aprendizaje!

10. El tiempo de espera entre la contratación del colaborador y el inicio efectivo de su producción es mucho más largo. Si antes de la pandemia la generación de ingresos por el nuevo colaborador tardaba tres meses, ahora son seis. Ese nuevo colaborador se siente muy solo. En la época anterior a la pandemia, el personal más senior podía apoyar y orientar al inicio asistiendo a las reuniones. En los últimos meses, esto no está ocurriendo.

11. Es necesario pasar del modelo de «mando y control» al de «libertad y resultados», compartiendo objetivos, herramientas, posibilidad de ayuda y exigiendo resultados. Por ejemplo, el uso del CRM Salesforce, ayuda a medir cómo va el pipeline, el tiempo en llamadas, reuniones en Zoom, reuniones programadas a futuro, etc.

Salud Mental

12. Los CEOs a través del área de RRHH deben invertir importantes sumas de dinero, para asistir a mucha gente «trastornada».

13. Las empresas están realizando encuentros presenciales sin el propósito de trabajar, con el enfoque de humanizar las relaciones.

14. El trabajo a distancia sigue presentando muchos retos. Trabajar sin colegas a tu alrededor puede hacerte sentir aislado en ocasiones, y las reuniones de lluvia de ideas con otras personas no es lo igual si no estás en el mismo espacio. Metaverso es una sala/espacio virtual en la que colaboradores pueden interactuar entre sí, a través de objetos digitales. Entornos colaborativos como estos aumentan sustancialmente la productividad y ya están en uso.

Remuneración y disputa por los talentos

15. Los ejecutivos desde sus países de residencia pueden ganar salarios sustancialmente mayores del extranjero trabajando en forma remota.

16. Es posible reducir salarios si los trabajadores se mudan a zonas de menor costo de vida y se les permite trabajar de forma remota.

Mirada al futuro

Tecnologías que están transformando el entorno de trabajo

17. Espacios de Coworking como alternativa remota vs quedarse en casa. Las casas tienen muchas distracciones, poca estructura, sillas inadecuadas, etc. En los espacios coworking, es posible resolver estos inconvenientes, y contar con ventajas para las empresas (ahorro de oficinas) y las personas (mayor comodidad), así como mayor flexibilidad en los horarios de entrada y salida, etc.

18. Horizon Workroom es aplicación desarrollada por Facebook para mejorar la experiencia colaborativa del trabajo remoto. Es un metaverso que permite en una misma sala virtual la experiencia completa del lenguaje corporal a través de un avatar, aportando una interacción más realista para el entorno de trabajo corporativo remoto. Los presentes coinciden en que, con la llegada del 5G, la experiencia digital mejorará. Vea la experiencia en este enlace Vea la experiencia en este enlace: Horizon Workroom Link

19. Neat fue creado para dar a los usuarios de Zoom la mejor experiencia en reuniones híbridas o totalmente virtuales, llevando las videoconferencias a un nivel completamente nuevo. Este dispositivo muestra a todas las personas en una gran mesa de conferencias, incluso sus expresiones y movimientos durante la reunión. De esta manera, quién participa de forma remota en la reunión ve a todos de la forma más natural/real, como puedes ver en este enlace: Neat Link

20. Density diseña y fabrica tecnología que optimiza el uso del espacio por parte de las personas con el fin de aprovechar mejor el espacio físico, analizando su uso en tiempo real con el fin de dimensionar la necesidad real del espacio requerido de oficinas, conoce la experiencia en este enlace: Density Link

Entorno de enseñanza y aprendizaje

21. Colegios y Universidades:para permanecer competitivos, deberán ofrecer un valioso entorno y contenido a sus estudiantes. La forma en que estas instituciones preparen y pongan a disposición los espacios físicos y virtuales, es lo que marcará la diferencia.

22. Learning Hubs: entornos de aprendizaje ricos en tecnología con componentes tanto físicos como virtuales (ej. pizarras físicas y digitales) que ofrecen oportunidades formales e informales para que los alumnos se reúnan con compañeros, profesores y otros expertos en su campo.

23. Cursos: las universidades y colegios que mejor diseñen de manera híbrida la forma de enseñanza de sus materias lograrán una importante participación del mercado.

24. Escuelas Públicas: Durante este tiempo en Brasil, por ejemplo, el 40% de los estudiantes asisten presencialmente y el 30% a distancia. Es decir que el 30% restante de los estudiantes han abandonado la escuela!