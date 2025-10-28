El Casco Antiguo de Panamá entre los 10 más bellos de América Latina

Un reporte de la agencia TourLane ubicó a Panamá junto a los centros históricos de Colombia, México, Brasil, Argentina, Guatemala, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

Por La Estrella

El Casco Antiguo de Panamá, ubicado en el barrio de San Felipe, se encuentra entre los diez centros históricos más bonitos de América Latina para visitar, gracias a su riqueza histórica y cultural, según el reciente reporte de la agencia de viajes alemana TourLane replicado por Hosteltur.

En el informe figuran también los cascos antiguos de Colombia, México, Brasil, Argentina, Guatemala, Uruguay, Bolivia y Ecuador.

Los cascos antiguos más bonitos de Latinoamérica:

Cartagena (Colombia)

Oaxaca (México)

Salvador de Bahía (Brasil)

Ciudad de Panamá (Panamá)

Buenos Aires (Argentina)

Antigua (Guatemala)

Mérida (México)

Colonia del Sacramento (Uruguay)

Sucre (Bolivia)

Quito (Ecuador)

El Casco Antiguo de Panamá: un tesoro histórico

El Casco, como lo conocen los locales, se encuentra frente al océano Pacífico y es una joya de la arquitectura colonial española y francesa, inaugurado en 1673 tras el saqueo de piratas a la antigua ciudad de Panamá.

El barrio de San Felipe fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y actualmente combina su legado histórico con una variada oferta gastronómica internacional y vida nocturna.

Destacan que su trazado es un ejemplo de ciudad planificada, con un diseño reticular que abarca los cuatro puntos cardinales. La arquitectura del Casco Antiguo mezcla estilos español, francés y neoclásico.

Sitios de interés en el Casco Antiguo

Algunos de los sitios más destacados del Casco Antiguo son:

Monumento del Arco chato: Ruinas antiguas de una iglesia construida en 1678 por frailes dominicos, que conserva un emblemático arco de piedra.

Plaza de la Independencia: La plaza principal del Casco Antiguo, rodeada de edificios históricos como la Catedral Metropolitana y el Museo del Canal Interoceánico.

Catedral Metropolitana: Una impresionante catedral con una arquitectura colonial española que data de finales del siglo XVIII.

Iglesia de San José: Una iglesia colonial famosa por su altar barroco labrado en caoba y cubierto en oro.

Museo del Canal Interoceánico: Un museo que narra la historia del Canal de Panamá y su impacto en la región.

Museo de la mola: Un espacio destinado a exponer el valor de la mola en la cultura indígena Guna y de Panamá.

Palacio Bolívar: Un edificio histórico que alberga la Cancillería de la República y es un ejemplo de la arquitectura neoclásica en Panamá.

El Conjunto Monumental de Las Bóvedas: Murallas que rodean la Plaza de Francia, compuestas por siete bóvedas que conformaban el sistema defensivo de la ciudad.

¿Cómo llegar al Casco Antiguo?

Se puede llegar desde cualquier punto de la ciudad.

Los visitantes pueden utilizar la ruta de MiBus C982 (Metro 5 de Mayo – Casco Antiguo), pagando un pasaje de $0.25 (veinticinco centésimos).

El horario de servivio es:

Lunes a viernes: 4:30 a.m. – 11:30 p.m.

Sábados y domingos: 7:00 a.m. – 11:30 p.m.

La ruta C982 inicia en la parada Metro 5 de Mayo, ingresando a la Avenida Balboa, con parada en el Mercado de Mariscos. Luego, entra al Casco Antiguo por Calle 9na, pasando por Plaza Herrera y recorriendo la Avenida A hasta Plaza de Francia. Posteriormente, gira a la izquierda y conecta con Calle 2da, pasando por el Teatro Nacional, Plaza Bolívar y Avenida B, hasta llegar al Barrio Chino y el Museo Reina Torres de Araúz. Finalmente, toma la Avenida Justo Arosemena y regresa a la estación del Metro 5 de Mayo.

También puede optar por taxis o cualquiera aplicación de transporte; mientras que aquellos que deseen ingresar conduciendo tienen la opción de los estacionamientos gratuitos de la Cinta Costera 3 y caminar hasta el Casco Antiguo. Los estacionamiento dentro de El Casco son escasos.