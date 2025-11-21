El bitcóin cae más del 2 % y toca su nivel mínimo desde abril

El bitcóin alcanzó su máximo histórico el pasado 6 de octubre,

Por EFE

El bitcóin, la criptomoneda más extendida y negociada del mercado, ha sumado este viernes su tercera jornada consecutiva de descensos y ha tocado el nivel más bajo desde abril, con lo que encamina a su peor mes desde 2022.

Tras el cierre de los mercados bursátiles en Europa, a las 18:30 horas, el criptoactivo descendía el 2,27 % y se intercambiaba a 85.225 dólares, según datos de Bloomberg.

Sin embargo, durante la sesión, el bitcóin ha llegado a situarse en los 80.553 dólares, su nivel más bajo desde principios de abril.

En lo que va de noviembre, la criptomoneda retrocede ya más del 22 %, con lo que se encamina a su peor mes desde junio de 2022.

Según ha explicado a EFE el analista de XTB Javier Cabrera, el retroceso del bitcóin se debe a varios factores.

Por un lado, se ve afectado por el descenso de los catalizadores que le han impulsado durante el año, entre los que han destacado los anuncios del presidente estadounidense Donald Trump, que incentivaban el uso de criptomonedas.

El experto también considera que los inversores han sentido “vértigo” ante la subida continuada del criptoactivo, al tener en cuenta que se trata de un activo cíclico en el que “cada tres o cuatro años se produce una corrección fuerte”.

Además, Cabrera destaca que el apalancamiento de los inversores “impulsa tanto las ganancias como las pérdidas” y, en este caso, había muchos inversores apalancados en bitcoines que han tenido que “cerrar posiciones”.

El bitcóin alcanzó su máximo histórico el pasado 6 de octubre, cuando tocó los 126.251 dólares, y desde entonces acumula un desplome superior al 32 %.