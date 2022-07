El balance entre vida laboral y personal: tarea pendiente en Costa Rica

En Costa Rica, un 22% de la población que tiene un empleo remunerado, tiene un horario de trabajo muy largo, cifra mayor que el promedio de la OCDE.

Por Revista Summa

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Costa Rica ha avanzado de manera significativa en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Uno de esos ejemplos es que el sistema de salud está al alcance de la mayoría de la población, sumado a las diversas políticas de cuidado y prevención han generado resultados positivos y sostenibles.

Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores, Costa Rica aún tiene la tarea de lograr que sus ciudadanos tengan un equilibrio adecuado entre la vida laboral y personal. El Índice para una Vida Mejor de la OCDE[1], que compara el bienestar en distintos países basándose en temas que se han identificado como esenciales para las condiciones y calidad de vida, señala que, en Costa Rica, si bien el 55% en edad laboral (entre 15 y 64 años) tiene un empleo remunerado, el 22% tiene un horario de trabajo muy largo, cifra mayor que el promedio de la OCDE. Por lo tanto, es importante que las empresas puedan implementar estrategias en las que sus empleados puedan vivir una vida mejor y más saludable.

La OCDE indica que en Costa Rica los empleados de tiempo completo dedican menos horas (menos de 13.5 horas) de su día al cuidado personal (comer, dormir, etc.) y al ocio (vida social con amigos y familiares, hobbies, juegos, uso de computadora y televisión, etc.) que el promedio de la OCDE de 15 horas.

En Abbott, así como en otras empresas, a veces las personas tienen que hacer malabarismos con las exigencias del trabajo, la familia y los intereses personales. En este contexto, Karina Vega, líder de compras de Abbott comparte: “No se trata de elegir entre mi familia, mis pasiones o mi carrera. Es esforzarse por tomar decisiones conscientes sobre en qué y cómo dedico mi tiempo».

Ella dice que las y los colaboradores de la compañía, la cultura laboral y los beneficios, junto con la capacidad de participar en las redes de empleados, le han brindado el apoyo que necesitaba para tener éxito tanto en el trabajo como en la vida.

Un ejemplo corporativo para seguir

En este contexto, existen ejemplos de buenas prácticas corporativas que buscan lograr que las personas tengan un balance de vida laboral y personal. Abbott, empresa global de salud, y presente en Costa Rica desde hace más de 80 años, se destaca por ser una compañía que busca que la experiencia de la gente sea cada vez más enriquecedora.

«Abbott siempre me ha ofrecido un lugar de apoyo para crecer y desarrollarme profesionalmente», agrega Karina Vega. «Los colaboradores se sienten verdaderamente valorados porque Abbott invierte continuamente en nosotros durante cada etapa de nuestras carreras. Abbott involucra a los empleados a un nivel más profundo; hay momentos en los que te das cuenta de que todos son humanos. Se alienta a los colaboradores a cooperar y se nos brinda la oportunidad de encontrar mentores y perseguir nuevas ideas. Es un entorno que te prepara para el éxito».

Aquí algunas de las prácticas de Abbott, enfocadas en el bienestar de su personal:

1- El éxito se trata de la persona: Las ylos colaboradores tienen la oportunidad de construir su mejor carrera, establecer seguridad financiera y lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal para ellos y sus familias, mientras realizan un trabajo del cual pueden estar orgullosos.

2- Cuido del colaborador: Abbott cuenta con el programa de Asistencia al Empleado (EAP), a través del cual, la persona y su familia pueden tener asesoramiento financiero, legal y psicológico. EAP está para prevenir y solucionar dificultades y/o situaciones de la vida diaria que pueden interferir en el equilibrio vida personal-laboral. Las personas que colaboran en Abbott pueden tener acceso al programa a través de llamadas telefónicas, asistencia psicológica presencial y por medio del portal de Bienestar. Este programa está disponible las 24 horas, los 365 días.

3- Herramientas para potenciar habilidades: en Abbott existen distintos programas para potenciar las habilidades de las y los colaboradores. El programa de Desarrollo de Ciudadanos Globales de Abbott se enfoca en personas que aún no lideran un equipo, pero que tienen un alto potencial y existe otro programa gratuito que les enseña a los colaboradores un nuevo idioma, independientemente de la necesidad empresarial.

4- Mueve tu cuerpo: esta compañía, cuenta con una aplicación de salud y bienestar que recompensa a los empleados con tarjetas de regalo por tener hábitos saludables. Alrededor del 65% de los empleados y sus cónyuges participan en la aplicación. Esto ayuda a los participantes a realizar un seguimiento de qué tan bien comen, cuánto ejercicio realizan y cuánto duermen, mientras los mantiene incentivados a través de recompensas.

5.- Fortalecer el trabajo en equipo y las relaciones: Abbott incentiva un estilo de vida saludable con el reto “Exercise across Abbott”, el cual busca que los colaboradores compitan por premios relacionados al deporte, representando a sus países, y al mismo tiempo se diviertan. Actualmente tiene una participación de más de 500 colaboradores en Costa Rica y más de 20.000 colaboradores a nivel global.

“Exercise across Abbott” fomenta el trabajo en equipo, así como la conexión y comunicación entre colaboradores de todo el mundo ya que el objetivo es aumentar el promedio de puntos cada semana, en función de las actividades que realizan y la cantidad de minutos que las llevan a cabo.

Además, no solo se trata de ejercicio, sino también de llevar un estilo de vida saludable en cuanto a nutrición y salud mental.

Karen Fernández, especialista senior en salud y seguridad ambiental, es una colaboradora de Abbott Costa Rica y es un ejemplo de que se puede lograr un balance perfecto entre vida laboral y personal: “Al ser Abbott patrocinador oficial de los seis World Marathon Majors, me dio la oportunidad de compartir con colaboradores y corredores de Abbott durante la Maratón de Chicago en el 2021, no solo conectamos como atletas, sino que la empresa nos dio un trato excepcional para poder disfrutar al máximo el evento. Me encanta que motiven a los colaboradores para mantener estilos de vida saludables”.

Estos son algunos ejemplos de prácticas corporativas que Abbott comparte para sumar al bienestar de sus colaboradores. Si eres colaborador de otra empresa y también buscas un equilibrio entre vida laboral y personal, comienza por alimentarte bien, incluir actividad física en tu vida diaria, dormir lo suficiente y reservar tiempo para realizar actividades que disfrutes.