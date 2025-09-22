El 58% de los costarricenses asegura que compartir en la mesa fortalece la conexión familiar

El 25% de los trabajadores en Costa Rica tarda más de dos horas en llegar a su empleo, reduciendo el tiempo de convivencia familiar.

Por Revista Summa

La vida acelerada, los largos traslados y el creciente uso de pantallas han transformado los hábitos de convivencia de los costarricenses. Hoy compartir tiempo en familia o con amigos se ha vuelto un reto frente a agendas saturadas y dinámicas digitales que ocupan gran parte del día.

Diversos estudios confirman esta realidad. La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (2022) reveló que las actividades de convivencia familiar y social disminuyeron significativamente en los últimos cinco años, mientras que el consumo de medios electrónicos, televisión, redes sociales, música y la lectura digital aumentó de manera notable, en promedio las mujeres dedican casi tres horas más diarias a estas actividades y los hombres cerca de dos horas adicionales. A esto se suma que cerca de un 25 % de la fuerza laboral tarda más de dos horas en llegar a su lugar de trabajo, según estadísticas de la Universidad de Costa Rica (2024), quitándoles así valiosas horas para descansar y compartir.

La evidencia internacional también refuerza la importancia de estos espacios, mostrando que cuando los padres dedican más de tres veces de su tiempo con el celular que con sus hijos, el 91 % de los niños se sienten solos y el 75 % de las comidas familiares se ven interrumpidas por pantallas. Aunque el tiempo familiar no se reduzca, la calidad de la convivencia se degrada cuando el 38 % de ese tiempo se comparte frente a dispositivos.

Además, el “phubbing” (ignorar a la pareja por el móvil) ocurre en el 46 % de las relaciones serias y genera conflictos en el 22 % de los casos, mientras que más de la mitad de los adultos manifiestan ansiedad al perder contacto con su teléfono. Esto evidencia una dependencia emocional que puede afectar la conexión con los seres queridos.

Por el contrario, la evidencia positiva muestra que una familia que se reúne a comer al menos una vez por semana reporta un 20 % más de bienestar, y el 58 % de las personas asegura que compartir en la mesa les permite conectar mejor con los demás.

La ausencia de relaciones afectivas sanas, por el contrario, debilita el tejido social y puede derivar fenómenos de desintegración familiar y aislamiento. En este contexto, iniciativas que promueven la conexión real y la recuperación de los vínculos interpersonales cobran mayor relevancia.

Consciente de esta realidad, Cocoa Dulce, la marca líder de bebidas de chocolate en polvo en Costa Rica con más de 50 años de tradición en los hogares costarricenses, lanza la campaña “Conéctate con los que más quieres”. Su propósito es invitar a las personas a hacer una pausa en la rutina diaria para reconectar con lo esencial, compartir y congregar buenos momentos.

Para ello, la iniciativa se basa en tres ejes centrales: desconectar para conectar, promoviendo momentos libres de pantallas que den paso a la conversación y a los encuentros reales; contáctate con vos, recordando la importancia de los espacios personales de disfrute y autocuidado; y sorprende regalando un buen momento, incentivando gestos que fortalezcan los lazos con familiares, amigos, colegas o parejas.

De acuerdo con diferentes estudios realizados por Cocoa Dulce, el consumo de chocolate en polvo en Costa Rica está estrechamente ligado a los momentos de encuentro. La mayoría de las personas elige disfrutarlo en compañía de su familia o amigos, convirtiéndose en un símbolo de unión y cercanía. Estas credenciales refuerzan el propósito de la marca: ir más allá de una bebida, para convertirse en un catalizador de buenos momentos que congregan, conectan y permanecen en la memoria de quienes los comparten.

La campaña contempla contenido digital que invita a tomarse el tiempo para disfrutar de un chocolate a través de experiencias auténticas. Además, incluye el Kit de los Buenos Momentos, con un juego de cartas diseñado para motivar a las personas a valorar más las conversaciones significativas y los instantes de conexión real. Como parte de la estrategia, también cuenta con la participación de creadores de contenido, quienes amplifican el mensaje y comparten cómo integran Cocoa Dulce en sus propios espacios de pausa y conexión.

“Más allá de un producto, Cocoa Dulce es un símbolo de unión y de cercanía. Queremos invitar a los costarricenses a reflexionar sobre el valor de dedicar tiempo de calidad a quienes más queremos. En una sociedad cada vez más acelerada, estos espacios de encuentro, son esenciales para la salud emocional, mental y social, resaltó Paola Duque, jefa de mercadeo de Cocoa Dulce.

La campaña ” Conéctate con los que más quieres” no busca generar recordación de marca por sí sola, sino convertirse en un movimiento social que motive a familias y ciudadanos en general. Al sentarse a la mesa, conversar sin interrupciones digitales o compartir un momento de paz personal, contribuyen a construir conexiones significativas .

Con esta iniciativa, la marca reafirma su compromiso de más de medio siglo con los hogares costarricenses y su deseo de seguir presente en esos buenos momentos que trascienden lo cotidiano y se convierten en recuerdos para toda la vida.