El 2026 inicia con un Mentes Expertas: Borja Vilaseca llega por primera vez a Costa Rica

Un referente internacional del autoconocimiento: Conferencia promete un antes y un después.

Con el inicio de un nuevo año, muchas personas se replantean su forma de vivir, trabajar y liderar, buscando cambios más conscientes y alineados con su propósito. En ese contexto, Costa Rica será escenario de uno de los eventos más esperados de 2026 en materia de desarrollo personal, liderazgo y transformación consciente.

El reconocido escritor, conferencista y referente internacional del autoconocimiento, Borja Vilaseca, llegará al país el próximo 16 de marzo, con una conferencia especial de Mentes Expertas, una experiencia diseñada para provocar reflexión profunda, cuestionar paradigmas y generar un verdadero cambio de mentalidad tanto a nivel personal como profesional.

Con un estilo directo, provocador y cargado de reflexiones impactantes, Vilaseca invita a los asistentes a salir de su zona de confort, asumir la responsabilidad de su propia vida y replantear el concepto tradicional de éxito, bienestar y propósito. La conferencia se realizará en el CIC Ande, en Belén, a las 7:00 p.m. y reunirá a 2.224 personas en una noche que promete marcar un antes y un después en la forma de pensar, liderar y vivir.

Este encuentro abordará temas clave como el autoconocimiento, el Eneagrama de la personalidad, la inteligencia emocional, el liderazgo consciente, la reinvención profesional y la transformación de organizaciones desde una mirada más humana y alineada con valores. Su enfoque conecta tanto con personas en búsqueda de crecimiento personal como con empresarios, líderes, directivos y equipos de trabajo interesados en construir culturas organizacionales más coherentes, eficientes y con sentido.

Vilaseca es escritor, divulgador, conferencista, profesor, emprendedor social, empresario e inversor. Nacido en Barcelona, se define ante todo como un agitador de consciencias. Su propósito de vida es posibilitar que el mayor número de seres humanos despierte y viva conscientemente, impulsando un cambio de paradigma en la sociedad a través de la educación, el autoconocimiento y el liderazgo transformacional.

Es fundador de Utópika Labs un hub de educación consciente que desarrolla y financia proyectos con impacto social en el ámbito educativo. Además de Kuestiona una comunidad educativa para buscadores e inconformistas que impulsa programas presenciales y online orientados a convertir a las personas en agentes de cambio.

También creó La Akademia un movimiento ciudadano que ofrece educación emocional y emprendedora de forma gratuita a jóvenes de entre 18 y 23 años en más de 50 ciudades de siete países y Terra una escuela consciente para niños y jóvenes de 1 a 18 años que busca revolucionar el sistema educativo tradicional.

Considerado uno de los mayores expertos en Eneagrama a nivel mundial, desde 2006 ha impartido más de 300 cursos presenciales y online para más de 75.000 personas en distintos países. Su trabajo ha influido en ámbitos como la educación, la empresa y la cultura, consolidándolo como uno de los referentes de habla hispana en autoconocimiento, desarrollo espiritual y reinvención profesional. A través de sus redes sociales, su mensaje ha impactado a más de cinco millones de personas en todo el mundo.

El evento contará con localidades VIP, primer piso y segundo piso, con precios que van desde los ₡34.800 hasta los ₡73.900. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Eticket.

Su llegada a Costa Rica será posible gracias al patrocinio de BAC, Shift Latam Porter Novelli, Eticket, AC Marriott, Librería Internacional y medios de comunicación. Todos aliados estratégicos que apuestan por impulsar espacios de reflexión, crecimiento y transformación personal y profesional en el país. La representante de Mentes Expertas en Costa Rica es Karina Fischel, mentora en desarrollo personal, conferencista y especialista en neurociencia aplicada al bienestar. Cuenta con formación en coaching empresarial y certificaciones internacionales que le permiten acompañar a personas y equipos en procesos de transformación profunda. Su enfoque integra la ciencia del cerebro y las emociones con herramientas prácticas orientadas a la toma de decisiones conscientes, el fortalecimiento de relaciones y la creación de entornos saludables alineados con el propósito y la plenitud emocional.