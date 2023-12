Ejecutivos C-Level: Cuatro tendencias para impulsar la competitividad empresarial

Personalización en Tiempo Real, Gemelos Digitales, Seguridad de Datos, y Modelos Analíticos, son las tendencias principales que los C-Level deben entender para impulsar la competitividad de sus empresas.

Por Revista Summa

En un mundo empresarial en constante evolución, los ejecutivos C-Level deben tomar con mayor asertividad la definición de la estrategia empresarial que las organizaciones deben seguir para mantenerse competitivas en sus respectivos mercados o industrias. Para ello, de acuerdo con los expertos, estos líderes empresariales deben mantenerse en constante capacitación en cuanto a las nuevas tendencias que surgen al ser los responsables de establecer la dirección estratégica de la empresa.

De igual manera, son quienes toman las decisiones importantes que afectan y afectarán a toda la organización. Sus responsabilidades y roles pueden variar según el tamaño y la industria de la empresa, pero, en conjunto, forman el equipo de liderazgo de más alto nivel de una organización. Por ello, es que Héctor Cobo, VP Regional para SAS México, Caribe y Centroamérica, comparte este punto y destaca las tendencias tecnológicas en las que los ejecutivos del C-Level deberán precisar la mirada con mayor énfasis para agilizar sus objetivos de negocio.

Pero ¿cuáles son esas tendencias que deben tomarse en cuenta dentro de su proceso de toma de decisión y desarrollo de estrategias empresariales? De acuerdo con Cobo, son cuatro principales.

La primera, señaló, es la Personalización en Tiempo Real. En este sentido, Cobo enfatizó la creciente importancia de la personalización en tiempo real en la relación de las empresas en cualquier tipo de industria con los clientes.

“En sectores clave como la banca, el retail y las telecomunicaciones, las empresas están orientando sus esfuerzos hacia la adaptación de mensajes y ofertas de manera instantánea y altamente personalizada. Con ello se busca responder a las necesidades específicas de cada cliente en el momento preciso; por ejemplo, ¿cuál es el momento de vida del cliente? ¿Cuál es su capacidad de crédito? ¿Qué producto debemos de ofertarle? ¿Cuál es el producto más probable que pudiera llegar a comprar si hacemos venta cruzada? ¿Cuál es el canal por el que hay que ofrecerle el producto o servicio? ¿Qué campaña va a funcionar mejor con ese cliente? ¿En qué momento del día y a través de qué canal mostrarle esa campaña?, entre muchos otros puntos que permiten esa personalización”, afirmó el VP Regional para SAS, México, Caribe y Centroamérica.

Añadió que, para lograr esta personalización, las empresas y los C-Level están desarrollando proyectos que incorporan analítica y tecnologías de inteligencia artificial (IA). Estas herramientas, comentó, permiten automatizar la toma de decisiones y establecer reglas que aseguran que cada oferta de producto o servicio sea única y pertinente. Ello independientemente de si el cliente se encuentra en un cajero automático, interactuando con el centro de llamadas o navegando en línea, por ejemplo.

La segunda tendencia que los C-Level deben tener presente, a opinión de Cobo, es la de Modelos Analíticos y de Inteligencia Artificial. Esto porque la toma de decisiones informadas es esencial en la gestión empresarial moderna. “Aquí es donde los modelos analíticos y de inteligencia artificial desempeñan un papel protagónico. Estos modelos permiten a las empresas analizar el comportamiento del cliente, identificar oportunidades de venta cruzada y optimizar procesos internos. Ello desde la otorgación de créditos en el sector financiero, por ejemplo, hasta la colocación de productos”, dijo el especialista.

En este sentido, el poder de analizar grandes volúmenes de datos y tomar decisiones basadas en información en tiempo real se ha convertido en un elemento diferenciador en el mercado actual. Es por ello que, para Cobo, las empresas que adoptan estas tecnologías pueden adaptarse ágilmente a las demandas cambiantes de los clientes y obtener una ventaja competitiva significativa.

Como tercera tendencia emergente, el VP de SAS, destacó la adopción de Gemelos Digitales. Éstos, explicó, son conjuntos de datos sintéticos, generados mediante IA, que replican las características estadísticas y el comportamiento de los datos reales. Permiten tomar grandes volúmenes de datos y generar un set de datos que tengan las mismas características estadísticas de los reales, y que además se comporten de la misma manera, pero que sean datos ficticios. Su propósito principal es el de probar estrategias de negocio y realizar análisis de escenarios sin acceder a datos confidenciales.

“Esta tecnología promete ser de rápida adopción y puede proporcionar una ventaja competitiva en la toma de decisiones estratégicas para los C-Level y la organización”, afirmó Cobo.

Finalmente, como cuarta tendencia, se encuentra la Seguridad de Datos. En este sentido, el VP Regional para SAS México, Caribe y Centroamérica, recalcó la importancia de mantener la seguridad de los datos al adoptar tecnologías como la inteligencia artificial.

“Si bien la analítica avanzada ofrece grandes oportunidades, también conlleva riesgos relacionados con la privacidad y la confidencialidad de los datos. Los líderes empresariales deben ser cautelosos y garantizar que los datos sensibles se manejen con cuidado y se cumplan las normativas de seguridad y privacidad. Acá entra también, por ejemplo, herramientas y tendencias como los Gemelos Digitales que ayudan a mantener esa seguridad”, considera el experto de SAS.

Adicionales a las anteriores, Cobo destacó la Inteligencia Artificial Generativa, como una tendencia que va a crecer en los próximos años. Sin embargo, aún se tiene que dar discusiones más profundas en donde se contemplen elementos como la seguridad y la toma de datos confidenciales, para que esta se pueda utilizar de forma responsable.

Aunque estas tendencias tienen aplicaciones en diversas industrias, Cobo comentó que el sector financiero ha liderado la adopción de tecnologías analíticas y de inteligencia artificial.

“Las instituciones bancarias, en particular, han implementado modelos analíticos para gestionar riesgos, otorgar créditos y mejorar la toma de decisiones estratégicas, lo que les ha permitido acelerar sus implementaciones. No obstante, estas tendencias representan oportunidades significativas para todas las industrias y empresas que estén dispuestas a abrazar la innovación y el cambio en su negocio. Los negocios que no tienen este tipo de modelos pierden competitividad”, afirmó VP Regional para SAS México, Caribe y Centroamérica.

Finalmente, para adaptar estas tendencias a las operaciones de sus empresas, Cobo recomendó a los ejecutivos C-Level empezar por identificar el problema de negocio que puedan estar teniendo. Una vez identificado, atacarlo mediante modelos analíticos que les permitan optimizar el resultado empresarial.